¿Por qué el 14 de febrero se celebra el día del amor y la amistad?

Cada año el 14 de febrero se celebra el día de San Valentín, donde la gente suele regalarse cosas como flores, chocolates, peluches, etc, pero ¿cuál es el origen de esta celebración tan particular?



Según la religión católica esto se remonta al siglo III en Roma, donde un sacerdote con nombre Valentín se opuso a las órdenes de su emperador Claudio II, quién había prohibido celebrar matrimonios entre jóvenes, ya que consideraba que los soldados solteros eran más eficientes que los casados.



Valentín no obedeció el decreto del mandamás y comenzó a celebrar bodas en secreto. Tras darse cuenta el monarca de la situación sentenció de muerte al joven.





El fallecimiento del precursor de los matrimonios prohibidos se registró un 14 de febrero del año 270 y por ese motivo se celebra el día de San Valentín.



En cuanto a la comercialización de está celebración, las primeras reseñas que existe dicen que la norteamericana Esther A. Howland fue la precursora de ventas de tarjeta con motivos románticos en 1840.





¿Qué países del mundo celebran San Valentín?



El 14 de febrero se celebra en varios países del mundo. En Europa España, Austria, Bélgica, Francia, Finlandia, Estonia, Dinamarca, Noruega y Alemania.



En América Latina se festeja en Chile, Cubas, Ecuador, Puerto Rico, Uruguay, República Dominicana, Uruguay, Honduras, entre otros.



En el país catracho lo habitual en está celebración es que las parejas se regalen flores, chocolates, peluches o algo significativo que sea recordado.