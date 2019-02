Ponce Morazán: DIEZ se lleva la cerca con Fabián Coito y se acaban las mentiras de Fenafuth

Orlando Ponce

Cómo nunca antes en los procesos de selecciones mayores de fútbol en Honduras se había traficado tanto con el tema del nombramiento del entrenador de la bicolor nacional y en la historia fuimos varios los payasos.

El puesto de entrenador nacional está en acefalía hace 15 meses, desde la eliminación en repechaje rumbo a Rusia 2018 frente a la selección de Australia, desde entonces nos la hemos pasado o con inservibles interinatos o de haraganes al no jugar en varias fechas FIFA.

Indudablemente que la selección de entrenadores para Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 se hizo con más seriedad, lo que pasó ahora no tiene parangón, con un hermetismo como si fuera un asunto de seguridad nacional y con un manoseo en los candidatos al puesto, todo propiciado desde la Fenafuth.

Los medios de comunicación han tenido que hacer de investigadores en alta proporción, como la hecho DIARIO DIEZ con la exclusiva que el uruguayo Fabián Coito sería el elegido pese a que en la Fenafuth lo trataron de desmentir. Ahora se descubrió todo y Coito ha sido el contratado para el nuevo proceso mundialista.

Javier Atala, miembro de la Comisión de Selecciones, confesó que desde principios de enero, Honduras ya tenía entrenador.

Primero Jorge Salomón,quien renunció astutamente hace unos días para postularme al cargo de presidente para todo un período, jugando al gato y al ratón con lo del nombramiento del entrenador,algo que deja mucho que desear en un rector de un ente federativo.

Unas veces el banquero decía que sí y otra vez que no y negando versiones de prensa como las que ha publicado Diez sobre un presunto acuerdo con Coito, el cual terminó de concretarse.

VILLEGAS CAYÓ EN EL JUEGO

En el juego cayó el sucesor de Salomón, el exfutbolista y diputado al Congreso Jaime Villegas quien por un lado decía que se negociaba con tres candidatos: El argentino Rubén Omar Romano, el colombiano Alexis Mendoza y el llevado y traído Fabián Coito, con el que decidieron quedarse y hacer un comunicado oficial

El chiste de todo esto es que Mendoza y Romano, quienes tienen muchos anticuerpos por estos lados, aseguran que nadie les hizo ninguna propuesta para ser técnicos de Honduras, lo que me lleva a deducir que eran meros accesorios de distracción que salían desde las mentiras de la Fenafuth para no reconocer que Coito había sido el elegido.

Coito, exitoso dirigiendo jóvenes en Uruguay, nunca ha dirigido mayores, ya le dio el sí a la Fenafuth, después de definir su futuro con la Asociación Uruguaya y con su familia que ojalá no se asusten por la delincuencia e inseguridad en Honduras que a estos sudamericanos muchas veces los espanta.

Muy bien la elección de Tabora como asistente en el nuevo cuerpo técnico , además del uruguayo Miguel Falero, ex ayudante de Luis Suárez en el proceso a Brasil 2014 y ex técnico sin éxito en el Real España, puesto que conoce bien el medio y en mucho suponemos ayudará con sus consejos a Coito.

Después de la funesta experiencia con el colombiano Jorge Luis Pinto, con el que todos nos engañamos y terminó estafando a quienes lo contrataron como incautos con un contrato que no podía rescindirse por la millonaria indemnización a que daba lugar, espero que los directivos contraten al nuevo entrenador por evaluación de resultados cómo tienen a Reinaldo Rueda en Chile y a Matosas en Costa Rica.

Los resultados de los partidos amistosos no deben ser el parámetro, la primera camisa de exigencia es trascender en la próxima Copa Oro por lo menos llegando a la final, cansado de los papeles mediocres en las últimas ediciones con los tres colombianos.

Y una advertencia para las cajas de resonancia de Coito y Falero: Los tiempos han cambiado y no nos darán atol con el dedo. Final Copa Oro y clasificación directa a Catar 2022, ya no vivimos de espejitos o del verbo de extranjeros que se llevan las divisas y no dejan más que desilusión en este país.

Después de los interinatos con Tabora y Jiménez para el partido de marzo contra Ecuador ya debe dirigir Coito y su séquito, el que con bombos y platillos presentarán la próxima semana.

El uruguayo en mención además debe hacerse cargo de la Sub-23 que peleará por un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio y asesorar los procesos de la Sub-20 que estará en el Mundial de Polonia y la Sub-17 que está en desarrollo.