Copán Álvarez: Me gusta la apuesta de Fabián Coito y estoy ilusionado

COPÁN ÁLVAREZ

La llegada de Fabian Coito a Honduras era un secreto a voces. Ahora que la Federación lo ha confirmado podemos empezar a imaginarnos como será este proceso que arranca tarde pero que por fin va a empezar.

EXCLUSIVA: Fabián Coito, a un paso de ser el nuevo técnico de Honduras

Coito viene de un largo trabajo con las selecciones menores de Uruguay, un país que ha exportado jugadores al mundo a lo largo de su historia. El trabajo del uruguayo fue fantástico, varios campeonatos en Sudamérica y subcampeonatos del mundo. Siempre sus equipos fueron protagonistas y muchos jugadores formados por él, ahora militan en los equipos más importantes del mundo.

Desde que se mencionó su nombre tuvo detractores pero también algunos pensamos que la apuesta es interesante.

Algunos de esos detractores desconocen la situación económica de la Federación y del país. Hoy la Fenafuth no puede darse el lujo de hace cuatro años cuando contrató a Jorge Luis Pinto, técnico deseado por muchos países después de la heroica participación de Costa Rica en Brasil. Hoy no se puede y hay que asumir el momento.

Tampoco es fácil que un entrenador con cierto prestigio tome las riendas de un equipo que no tiene figuras, que no cuenta con la infraestructura adecuada y que no tiene las condiciones mínimas para trabajar profesionalmente.

La Federación del Fútbol de Honduras hizo oficial este jueves la llegada de Fabián Coito.

Había que buscar alguien con hambre, alguien que no tuviera nada que perder y todo por ganar. Había que buscar un entrenador que conozca al jugador hondureño y que les pueda llegar donde se necesita. Había que buscar un seleccionador que pueda hacer un trabajo integral con todas las selecciones mientras la mayor no tenga actividad.

Esas características las tiene Fabián Coito quien trabajó de cerca con el Maestro Tabárez y que puede dejar una manera de hacer las cosas, una manera de trabajar desde los niños hasta los profesionales y que todos estén en la misma sintonía. De esta manera cuando los jóvenes crezcan y les toque vestir la camiseta de la Selección Nacional sepan a que juegan y que se debe hacer.

La apuesta me gusta, ilusionado estoy, esperemos y no entremos perdiendo antes de comenzar el partido