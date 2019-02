Héctor Vargas: "Motagua aún con dos bajas sigue siendo un equipo fuerte"

Marathón expondrá su liderato ante Motagua este sábado a las 3:00 de la tarde en el Yankel Rosenthan, duelo correspondiente a la séptima fecha del Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

El estratega verdolaga, Héctor Vargas, habló del andar de su escuadra y además de la actualidad en la punta del torneo.



Y ahora que está de líder es bueno preguntarle, ¿está en el máximo nivel Marathón? "No, no, nos falta bastante, recuerdo que fuimos el equipo que más tarde arrancó, tuvimos que hacer algunas cosas muy apresuradas. Ahora ahí estamos en los primeros lugares, haciendo una campaña interesante, pero nos falta todavía mucho camino".

También se refirió al partido contra Motagua: "Ellos tienen dos bajas importantes el hecho de (Walter) Martínez y también (Héctor) Castellanos, uno es titular y Colocho cuando enfrenta un equipo grande siempre trata de hacer lo mejor, aún con dos bajas sigue siendo un equipo fuerte".

¿Y todos estos cambios que hizo ante Vida como le suman?, "me suman en que voy viendo posibilidades porque la cantidad de goles que nos hicieron no nos la pueden hacer. Salió un partido anormal defensivamente, pero tenemos que corregir errores puntuales y contra Motagua no podemos dar esas ventajas", manifestó.

Al Marathón se le vienen dos encuentros importantes, Motagua y Santos por la Concacaf: "En cuatro días, por eso me estoy metiendo un poco en la alimentación de los jugadores, en la parte de vitaminas y sueros. Estamos muy interesados porque no tenemos un gran plantel y necesito que de un partido a otro repitan seis o siete, porque no es lo mismo suplantar algunos países que son básicos".