Diego Vázquez advierte a Marathón: "Somos el último equipo que ganó allí"

Diego Martín Vázquez ya vive el clásico de las "M" de este sábado y resalta que han sido el último equipo que lograron ganar en el Yankel Rosenthal que lleva 26 partidos invictos, una racha muy larga conseguida bajo el mando de Vargas.

"En el último partido lo analizamos porqué caímos, en los anteriores para mí fueron buenos resultados. Siempre hay un juego así (complicado ante Platense) pero el fútbol es así, nosotros apostamos a seguir creciendo más allá de un resultado circunstancial", explicó el argentino antes de viajar a San Pedro Sula.

Y es que una de las cosas que tiene Motagua es que llega mucho al arco rival pero en los últimos tres juegos se ha complicado en marcar más de dos goles. "Estoy tranquilo porque el trabajo de nosotros es crear las llegadas, ya concretarlas es lo difícil pero somos el último equipo que ganó allí (en el Yankel Rosenthal), en el último juego ante Marathón sacamos un resultado positivo (empate)".

Diego sabe que el Yankel es una aduana complicada, con mucha hostilidad así como rebotes en el terreno de juego que los jugadores locales manejan a la perfección y lo han convertido en arma favorable.

"Son partidos duros y todos son diferentes. El Yankel es una cancha que ellos la manejan bien, nosotros hacemos buenos juegos allí y de los últimos partidos ganamos uno, empatamos uno y perdimos otro, estamos parejos", confiesa el mejor entrenador de la Liga Nacional según la última votación de DIEZ.

Diego hizo un recuento de lo que han vivido en estas cinco jornadas. "Los partidos de la primera vuelta son así, estos te dejan un parámetro para lo que sigue. De los últimos juegos ante los grandes le ganamos a Real España, empatamos con Olimpia y estamos positivos porque hemos tenido buen funcionamiento".

El entrenador Diego Vázquez sufriendo en el juego ante Platense.

Sobre el rival de turno habló de lo que representa Carlo Costly junto a Arboleda, la nueva dupla en ataque del Monstruo. "Este Marathón se mantiene con la base de jugadores, en este caso con Costly le agrega buen juego aéreo que ya lo tenía con el colombiano Arboleda que hace casi el mismo juego".

POLÉMICA CON VARGAS

Héctor Vargas calentó el juego hablando sobre el arbitraje en los últimos días, situación que a Diego le resbala ya que dice que no le pone atención a lo que esboza su compatriota cada vez que tiene un micrófono cerca.

"Vargas dice tantas cosas que si me pongo a tomar y escucharlo no termino más, todavía estoy pensando...(risas). Yo no lo conozco bien, al hijo sí lo conozco, soy amigo del hijo", explicó en tono muy jocoso el argentino.

Y agregó: "Yo disfruto de ganar los partidos. Nosotros no jugamos muchachos no es duelo con Vargas. Todos disfrutamos ganar partidos. El fútbol es así, juegan Marathón vs Motagua. Los goles son para celebrarlos, no juegan Diego vs Vargas en este partido, ojalá pudiera jugar a esta edad (risas)".

Declaraciones de Vargas sobre el arbitraje: "No creo que ningún árbitro se presione por alguna declaración de algún entrenador, ya presiones de otro tipo las desconozco si las hay, pero no creo que suceda".

Finalmente habló sobre el fichaje de Fabián Coito como nuevo entrenador de la Selección de Honduras a quien antes había criticado duramente. "Ahora ya está nombrado y le deseo éxitos para el bien del fútbol hondureño".