Robert Lima se mantiene como entrenador de Juticalpa, pero recibe ultimátum

Los malos resultados obtenidos en el equipo Juticalpa han encendido las alarmas.

La derrota de del jueves ante el Olimpia 0-4 fue muy dura y ya se habla de la posible salida del técnico Robert Lima, pero el presidente del equipo, Joel Sandoval, asegura que se le ha dado el voto de respaldo.

"Hubo una reunión ejecutiva después del juego y le hemos dado la confianza al hombre (Robert Lima) porque tenemos un juego corto para el fin de semana. Hemos andado en la búsqueda de un técnico que nos de permanencia de dos o tres años imitando equipos que conservan una metodología de trabajo como UPNFM o Motagua", afirmó Joel Sandoval.

El jerarca del cuadro 'canechero' confirmó que no se habló sobre el tema con el uruguayo. "Hoy habrá otra con los demás directivos y analizar los pro y los contras para sacar adelante al Juticalpa. No estamos perdiendo la calma, pero nos esforzamos para armar un buen equipo y sabemos que cuando vienen esa racha de fracasos es difícil".

Y agregó: "Fue un consenso total, pero hoy nos vamos a volver a reunir, pero la determinación que se tomó anoche fue esa. Lo más fácil es sacar al técnico y no a todos los jugadores, pero confiamos en todo lo que se ha venido haciendo con un trabajo fuerte, se les ha dado toda la logística, se ha concentrado antes de cada juego, viajan en bus de primer nivel y se hospedan en hotel de primera. Ojalá el equipo entre en ascendencia, sobre todo que hay que darle la confianza a esta afición que es tan noble y nos está acompañando y ante Olimpia salió enardecida por la derrota".

Pero el ultimátum es claro ante un resultado negativo. "Se van a tomar decisiones lógicamente, pero no esperamos que se de ese fracaso, porque lo que se busca en el equipo es la continuidad con un técnico. No buscamos un técnico apaga fuego, sino uno que nos de un estilo de juego, una personalidad como equipo. Además, estar cambiando de DT no es tan fácil. Hay que hacer un arreglo de un año en la liga y luego acomodarse a las nuevas estrategias que desee".

CANDIDATOS AL CARGO

Ante los malos resultados de Robert Lima, se han mencionado los posibles sustitutos en el banquillo del equipo de Olancho. "Se hablan de muchos y a nivel de medios hay como presión", indicó

DIEZ ha conocido que algunos dirigentes han contactado al uruguayo Martín "Tato" García y también a Reynaldo Clavasquín.

También se menciona a Dani Turcios, Mauro Reyes y Wilmer Cruz.