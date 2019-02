Motagua pone la mirada en Juan Contreras, joven promesa del Vida  

Su constancia, perseverancia y talento sobre el césped han llevado al habilidoso delantero del Vida, Juan Contreras, a posicionarse entre los primeros nombres en la lista de prioridades de fichajes del Motagua para el próximo torneo a petición del entrenador Diego Vázquez.

Según conoció DIEZ con fuertes cercanas, el conjunto capitalino le abrirá las puertas al delantero de 19 años, pero antes deberá terminar de convencer al cuerpo técnico después de unas semanas de prueba.

El ariete a quien nombran "El killer del Barranco Chele", la rompió en las reservas del Vida (18 goles en tres torneos) con grandes actuaciones que fueron vitales para conquista el bicampeonato ante Olimpia bajo el mando Francisco Pavón y más tarde de Carlos Rosales.

Tras ello el Vida lo blindó con un contrato por años y lo cedió al Bucanero para foguearse y desarrollarse como jugador profesional. Hasta ahora lleva dos anotaciones saliendo desde el banquillo de suplentes.

Fuera de ello hay un pasaje inoportuno que nunca olvida. En el pasado Contreras había realizado una prueba en la institución capitalina, pero remembra que a pesar de haber destacado en los entrenamientos fue descartado por su falta de masa muscular.

"Fui a Motagua y al presentarme me dijeron que tenía cualidades, pero Diego Vázquez me dijo que no me podía dejar, que trabajara más en el gimnasio, prácticamente me echó por flaco", reveló.

Y agrega: "Cuando regresé me sentía deprimido y decepcionado porque en ese momento no estaba logrando lo que quería, me sentía un jugador común y corriente"

Finalmente este episodio lo tradujo como anécdota motivadora para no bajar los brazos.

Hoy se denota ilusionado con la oportunidad de volver y quedarse en el club, además de buscar ser convocado a las selecciones menores.

"Bueno ahorita estoy concentrado en hacer las cosas bien y volver al Vida. Pero bueno, si Dios lo permite volver a Motagua será una gran paso para mí. Dejo todo en manos de Dios", dellata.

Y concluyó en que "estoy motivado, siempre sigo mis sueños, lastimosamente nunca he agarrado una Selección Nacional, pero sigo trabajando para ello, posiblemente salga la oportunidad".