Motagua se fue mudo del Yankel Rosenthal tras caer ante Marathón

Diego Vázquez se negó a ir a la conferencia de prensa y ni siquiera envió a su asistente, Ninrod Medina, o a su preparador físico, Patricio Negreira, para suplantarlo.



En el campeón nacional Motagua no se tomó con agrado el segundo descalabro al hilo en el torneo Clausura. Este sábado, tras caer 1-0 con Marathón en el Yankel Rosenthal, solo Wilmer Crisanto brindó unas breves palabras para quejarse del arbitraje.

“Es demasiado, si nos ponemos a catalogarlos toda la semana, no da; dejemos de hablar de los árbitros, vienen a pitar con una presión enorme, pero que se les salga insultando tampoco”, dijo “Songo” en relación a las palabras que, asegura, le profirió uno de los líneas.

“Si hay algo que nos ha caracterizado es que siempre hemos estado contra la marea y se viene la alegría; estábamos desesperados y ansiosos, ya dos partidos con el marcador en contra y no pudimos remar contra eso”, lamentó el futbolista.

El Ciclón perdió su segundo juego al hilo, pues el miércoles pasado también sucumbió con Platense en casa (0-1).

Wilmer Crisanto habló al respecto y expresó que “es una costumbre que no hemos tenido, pero tampoco es que no podemos perder, duele porque no estamos acostumbrados, este es un equipo grande, aquí no hay crisis”.