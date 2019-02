Días con hambre y largas caminatas: la anécdota de Horacio Argueta, joven promesa de Santos FC

"Eran momentos duros", citó el joven futbolista hondureño Horacio Argueta al comenzar la charla remembrando sobre su pasado y actualidad en el fútbol tras salir de las reservas del Vida para comenzar a descubrise en el mundo de este deporte en el Santos FC de la Segunda División en calidad de cedido recomendado por Cristian Ortez.

La vida del Argueta hasta el momento se traduce como una historia de inspiración que contagia a muchos jóvenes ilusionados que van en busca de un sueño más allá de correr detrás de un balón.

Él al igual que miles de jóvenes catrachos, creció sin sus padres que tuvieron que emigrar a los Estados Unidos en busca de oportunidad de trabajo. Sin embargo, optó por quedarse para cumplir su meta en el fútbol. Una apuesta que hoy está teniendo fruto.

Hace al menos siete años, la perlita oriunda de Santiago de Puringla (La Paz) comenzó su ruta en el fútbol sin éxito alguno en el Olimpia, en donde no logró permanecer ante la falta de recursos económicos. Pagar apartamento y pasajes mensuales no era un algo que podía costearse.

"En aquel momento salir de mi pueblo era difícil, la economía no era la mejor. Mi madre estaba pasando momentos difíciles, así que no pude seguir en Tegus, la vida allí es muy cara. Como todo joven el Olimpia es lo que uno aspira a llegar. No tuve la suerte de quedarme", comentó.

Más tade recaló en La Ceiba, una ciudad desconocida para él en busca de dar sus primeros pininos como jugador.

"Otoniel Osorio (futbolista hondureño) me guió desde un inicio. Fue como un padre para mí, yo no conocía nada de aquí y él me mostró todo guiándome hasta que pude adaptarme", reveló.

Ante ello detalla que sus comienzos no fueron fáciles. "En mi segundo torneo la economía estaba pasando factura, en reservas no recibía un salario así que mi madre me dijo -no más, te vienes a los Estados Unidos-, en ese momento no podía decir nada, porque ella era quien respondía por mí".

"Eran momentos duros", reiteró... "habían días que no tenía para el pasaje. En ocasiones mejor salía dos horas antes para caminar hasta los entrenamientos, me inspiré mucho en las historias de los jugadores como de Brayan Beckeles que pasaron por esto".

Pese a aguantar hambre y pasar otras calamidades, decidió no rendirse y continuar su paso hasta convertirse en protagonista en el club.

Horacio finalmente concluye en que "espero poder llegar pronto a la Primera División y más tade salir al extranjero. Las selecciones menores de Honduras también es un reto que tengo. El tiempo de Dios es perfecto, solo él lo dirá".

De momento la joven promesa le restan cinco meses de contrato con el Vida. Hasta el momento el club no se ha sentado a negociar formalmente con él. En primera instancia su apuesta es seguir en el club ceibeño, pero eso depende de las otras ofertas que tenga sobre la mesa.