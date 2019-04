Wilfredo Barahona envía mensaje de apoyo a Denovan Torres

Seguir a @Giancarlo_casta

El portero del Marathón, Denovan Torres, fue detenido por la autoridades nacionales la madrugada del domingo, por agresión en contra de su pareja.

Debido a este incidente, Wilfredo Barahona, jugador del Juticalpa, se tomó un rato de su tiempo y le ha dejado un mensaje a su colega.

Denovan Torres es arrestado por agresión doméstica

"Hoy quiero escribir tantas cosas que para muchos quizás no sea de gran importancia, pero es necesario darnos cuenta que tan perfectos somos o podemos ser, hoy por hoy nuestro gran amigo y colega de profesión (futbol) Denovan Torres está pasando por un momento difícil y en lugar de recibir palabras de aliento esta siendo una burla para nuestra sociedad, no estoy a favor de la agresión, en contra de su compañera de hogar llámese (novia,esposa, mujer) lo que sea, uno tiene que aprender a respetar la integridad de la que ha sido por años su único respaldo, apoyo incondicional", escribió.

Barahona también recuerda cuando él en su pasado vivió un momento como este, razón por la que opina para ayudar a su colega.

"Se equivocó, como me equivoqué yo en su momento y que gracias a Dios pude superarlo. Cualquier persona se puede equivocar en esta vida, todos somos seres humanos y estamos expuesto a este tipo de cosas o peores, pero yo te pregunto a ti que solo sabes criticar ¿eres perfecto? ¿has pasado por un momento como este? Señores recuerden que no importa el color que vistas, no importa si no simpatizas con el nadie quiere estar viviendo un momento penoso como el que esta pasando Denovan".

Y siguió. "Muchos se han equivocado y no solo a nivel nacional, también internacional y peores en algunos casos que han llevado a la muerte en algunas de sus victimas y con esto no estoy diciendo que no merezca ser castigado, claro que lo merece, pero como seres humanos paremos las burlas, hoy es el, mañana Dios no quiera, pueda ser uno de nosotros. Me un en apoyo para Denovan y pido perdón a la agraviada y su familia al mismo tiempo", cerró.