Portero de Marathón, Denovan Torres, queda en libertad tras 24 horas de prisión

Luego de ser denunciado por su esposa, Lindy Fabiola Tinoco, por supuestos actos de violencia en su contra, el futbolista Denovan Torres quedó libre tras pasar las últimas 24 horas en la posta policial del Barrio Sunseri de San Pedro Sula.

El portero del Marathón fue capturado a tempranas horas del domingo por elementos de la Policía Nacional, de acuerdo a la orden que tenían por la demanda interpuesta por su pareja. Un día más tarde, DIEZ conoció que la incriminación no fue retirada pero el arquero recuperó su libertad.

A las 9:35 de la mañana de este lunes, Denovan Torres cumplió con el periodo de aprehensión que dicta la ley y se retiró de la estación localizada al suroeste de la ciudad. En primera instancia, el guardameta y su esposa se verían en la audiencia que se realizaría en los juzgados para aclarar la situación, sin embargo, Lindy Tinoco no acudió al ente judicial para introducir la acusación y por esa razón no fue remitido al órgano competente.

Según la denuncia que presentó la compañera de hogar del jugador, él comenzó a insultarla y a agredirla físicamente cuando quería subirse a su automóvil. Además, Torres se encontraba en estado de ebriedad a la hora que el incidente ocurrió.

El documento contenía lo siguiente: "El día 07-04-19, a eso de las 2:00 AM, él se encontraba ingerido de bebidas alcohólicas y comenzó a insultarme, pues quería salir. Al ver esto, tomé la decisión de quitarle las llaves del vehículo y esto lo molestó". El relato continúa diciendo: "Me comenzó a agredir físicamente, me tiró del brazo, me tomó del cuello y del pelo ya que es una persona muy agresiva".

Denovan Torres fue arrestado en la colonia San Carlos de Sula, según el reporte y fue acompañado por familiares durante su liberación este lunes.