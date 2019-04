Pedro Rebollar: “Estamos complacidos con el trabajo de Melissa Pastrana”

Como todos los lunes, Pedro Rebollar analizó el trabajo arbitral de los silbantes en la jornada y enfatizó en los clásicos, juegos donde hubo más acciones polémicas.

El instructor previamente dejó en claro que se registró un gran trabajo en los otros encuentros de la fecha 14 y por ende centró su análisis en el Marathón-España y Olimpia-Motagua.

En cuanto al duelo en el Yankel, Rebollar comenzó indicado que Héctor Rodríguez se equivocó al no sancionar un penal para Real España.

“Ahí tuvimos cinco situaciones importantes a aclarar y una de ellas es una mano del defensor de Marathón (Bryan Barrios) que es clara y evidente y se debió considerar como deliberada, no tiene todos los elementos el árbitro por la distancia y ángulo de visión. Sin embargo, el línea debió haberle colaborado y tuvo que haberse pitado un penal”.

En cuanto a las expulsiones de Bryan Martínez y Jairo Puerto, el mexicano indicó: “Hay una expulsión del jugador de Marathón y esta es correcta ya que es con fuerza excesiva y corre peligro la integridad del jugador, la expulsión es correcta. Hubo una contra Real España por doble amarilla y esto ocurrió por sucesión y porque se cortó un avance, expulsado correctamente”.

Por último, Rebollar analizó el segundo gol de Marathón, acción donde Héctor Rodríguez con su ubicación limitó el movimiento de un jugador verde.

“El segundo gol de Marathón es producto de una posición inadecuada del árbitro y no permite a que el defensa llegue a la marca y se da el tiro a la portería y luego se remató a gol. Obviamente se afecta al jugador de Marathón, a pesar que la situación es lastimosa, es una situación de juego y debía continuar el partido a pesar de ello”.

ANÁLISIS DEL CLÁSICO CAPITALINO

“En cuanto al clásico capitalino se hizo historia y no por querer hacer historia. Melissa Pastrana tiene una escuela muy bien forjada y cuenta con los elementos técnicos que FIFA y Concacaf han indicado por lo cual se ganó este nombramiento”, comenzó valorando el instructor al mometo de hablar del Olimpia-Motagua.

Sin duda alguna que la acción del penal generó muchas interpretaciones pues algunos dicen que sí era para sancionar y otros que no. Rebollar aseguró que Borjas Pastrana decidió bien por lo siguiente:

“Hay muchos comentarios sobre que el penal no debió pitarse indicando que la pelota da primero en una parte del cuerpo, cambia de dirección y termina dando en la mano. Hay un elemento a considerar que es el movimiento adicional, el defensor hizo un movimiento claro en busca del balón y consciente o no, eso no se califica. Lo que se califica es el hecho, en ese momento fue muy bien colaborada por su asistente Óscar Tábora quien le explica la situación y correctamente decide pitar penal, lo que hay que corregir es el procedimiento el cual no fue el adecuado”.

Ya en torno a la acción donde Elmer Güity cometió un falta, jugada donde bien pudo haberse ido expulsado, Rebollar sorprendió y dijo que la amarilla estaba bien.

“La segunda acción es donde Elmer Güity comete una falta y cabe decir que en el arbitraje de antaño era clara roja. Ya hace poco que se modificó dicha percepción y tiene que ver con el análisis de la intensidad de la jugada, la intensidad fue mediana y por eso es amarilla, si hubiese sido una intensidad alta es tarjeta roja; hizo bien al mostrar solo tarjeta amarilla”.

¿Y por qué su compatriota Felipe Ramos Rizo dice que es para roja? Se le pregunto a Rebollar y este respondió:

“La interpretación debe ser basada en las reglas del juego. Ahora esa acción en particular no es para roja, hace unos años sí es para expulsión y es la interpretación que hizo el compañero Ramos Rizo que era roja; esa situación ya cambió porque la regla cada cambia cada año, perfectamente se hizo solo en mostrar tarjeta amarilla”.

Y terminó contando: “Estamos muy complacidos con su trabajo arbitral, tuvo un gran temple y sacó adelante todo. El manejo fue bueno y claro que puede ser mejor, para las condiciones en que se dio el partido creemos que fue eficiente. Si Melissa sigue con un buen nivel sería candidata para un partido de semifinales o final, ya vimos que puede manejar la presión en un partido así”.