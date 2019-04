Carlos Prono y su opinión tras las actuaciones de Alex Güity con Olimpia

Carlos Prono, uno de los que defendió los tres postes del Olimpia en la década de los 90s, opinó de las actuaciones que ha tenido Alex Güity, joven de 21 años que lleva dos partidos con los merengues en este torneo.

"En un clásico con tanta gente en las gradas lo vi tranquilo, resolvió cuando tuvo que hacerlo, es un paso muy importante salir con la meta en cero es un mérito enorme, quizás no fue muy exigido pero uno como portero cuando no le anotan es como cuando un delantero hace un gol", dijo Prono.

Además el argentino destacó las cualidades que han destacado en el arquero olimpista.

"Es rápido, ágil, sería difícil decir cual es su estilo porque apenas lleva dos partidos, pero ante Motagua achicó un pelota donde se vio bien, en otra jugada salió con los puños y también estuvo a la altura, en sus dos actuaciones jugó a estadio lleno, ese no es cualquier cosa, tiene temple", agregó.

Un claro consejo que mandó a la directiva merengue es que lo lleven poco a poco ya que es un prospecto a futuro.

"Va por buen camino, no hay que apurarlo, me alegra por Olimpia por su presente y su futuro en el marco, siempre salía jugando rápido, no como Rougier que se tardaba tres días", concluyó.