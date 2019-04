Diego Vázquez critica el arbitraje, a Pedro Rebollar y asegura que: "No olvida"

Seguir a @Giancarlo_casta

El técnico del Motagua, Diego Vázquez, habló antes de viajar a San Pedro Sula para enfrentar al Platense este miércoles y recordó el clásico ante el Olimpia.

El argentino no se anduvo con rodeos y atacó al arbitraje, cree que fueron afectados en el clásico capitalino y además asegura que no olvidad los partidos.

Diego Vázquez recuerda la expulsión de Henry Figueroa

"Lo que dejó el clásico, un montón de incidencias, jugadas claras que no nos pitaron, expulsión, un penal prescindido de falta, que cobra algo que no es, después mucha gente se hace lo distraído que hay que hablar y que luego no. Recuerdo hace dos clásicos una mano de (Ever) Álvarado cuando (Roberto) Moreira iba a hacer el gol y esa mano no fue intencional, ahora esta sí", empezó diciendo Diego a TVC.

Y siguió. "También la falta de (Henry) Figueroa en la final ante Marathón. (Elmer) Güity casi le arranca la cabeza a Kevin (López), le quiero pregunta a Rebollar si ¿eso no es roja? Pareciera que es karate, le pega en cuello cuando levantó el pie, si eso no es falta ¿qué me diga qué es roja? El mismo Rebollar, que sé que no es el árbitro, lo justifica, que sea con el mismo criterio. En la final dijo que 'estaba bien expulsado Figueroa' y ahora Güity no es expulsión".

También lo dejó claro y asegura que "Esto no lo digo para quejarme, para nada, después que no se hagan los distraídos, vamos contando, yo no me olvido de los partidos".

Diego cree que esto es constante en contra de los azules. "Somos perjudicados en todos los partidos y si quieren vamos contando los clásicos, casi siempre nos pitan en contra, pero bueno, sabemos que es parte de la regla del juego".

Respecto al juego ante el Platense este miércoles, dijo. "Estamos bien hicimos un gran partido y esperamos repetirlo en Puerto Cortés", cerró.