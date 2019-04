Tras estar preso 24 horas, Héctor Vargas respalda a Denovan Torres y le da la capitanía

Con su maleta en mano y con una tímida sonrisa, el portero Denovan Torres dio la cara este martes a los medios de comunicación previo a su viaje con el plantel de Marathón rumbo a La Ceiba para afrontar el partido contra el Vida a las 7:15 de la noche el miércoles.

El arquero viene de pasar momentos amargos en su vida personal después de estar 24 horas detenido en una estación policial en San Pedro Sula luego de haber sido denunciando por violencia doméstica por su esposa Fabiola Tinoco y posteriormente capturado por la policía.

Pese a este incidente, el futbolista se presentó el lunes a los entrenamientos y este martes ha partido con el resto del grupo que le ha brindado apoyo moral donde muy probablemente seguirá como titular ante la lesión del suplente John Bodden.

Directiva de Marathón se pronuncia sobre caso de Denovan

Torres no ha brindado declaraciones al respecto, pero sí saludó a los periodistas como normalmente lo hace en las prácticas.

El entrenador de Marathón, Héctor Vargas, ha defendido a capa y espada a su jugador y anuncia que será titular, pero que además le dará la capitanía porque se la merece.

"Será el capitán, lo pondré de capitán a partir de este partido lo será. Se lo merece, fue campeón y el que atajó el penal", expresó Vargas.

Denovan Torres se presentó a la sede para viajar con el resto del plantel a La Ceiba acompañado de su mascota. Foto Neptalí Romero

Según el relato realizado por su pareja en la denuncia, "El día 07-04-19, a eso de las 2:00 AM, él se encontraba ingerido de bebidas alcohólicas y comenzó a insultarme, pues quería salir. Al ver esto, tomé la decisión de quitarle las llaves del vehículo y esto lo molestó'. Además continuó diciendo: 'Me comenzó a agredir físicamente, me tiró del brazo y me tomó del cuello y del pelo ya que es una persona muy agresiva', relató a la vez que pidió una orde de alejamiento.

Torres fue dejado en libertad el lunes por la mañana y más tarde se presentó a los entrenamientos del club donde tuvo que explicar lo sucedido para luego continuar con sus labores.

Este incidente se dio horas después que Denovan haya sido titular con Marathón ante Real España teniendo una destacada actuación y evitando con sus intervenciones una derrota de su club.