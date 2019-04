Héctor Vargas: "Propongo que se vaya Rebollar y yo dejo de dirigir un año"

Antes de viajar a La Ceiba para el juego contra Vida, el técnico del Marathón, Héctor Vargas, atizó contra Pedro Rebollar y hasta propone que si se marcha está dispuesto a dejar los banquillos por un año.

Para el encuentro con los Cocoteros, la Comisión nombró al árbitro Nelson Salgado (Morolica) con asistencias de Erick Coello (Tegucigalpa), Gerson Matute (Tocoa) y Darwin Cedillos (La Ceiba) como cuarto silbante.

"Hay un cuarto arbitro que es de Ceiba y un asistente que es de Tocoa. Ya te entra la duda, porque si a Raúl Castro te pusieron el otro día y lo hicieron la siguiente semana. Yo la verdad estoy queriendo proponer algo: que se vaya él (Pedro Rebollar) y yo dejo de dirigir un año. Porque la verdad le estamos haciendo mal al fútbol, él y yo, demasiado", inició explicando en conferencia de prensa.

Vargas continuó atizando contra el asesor arbitral. "Me pondría en ese plano porque lo que está haciendo este muchacho es criminal, en la sede del Real España hizo la capacitación a los árbitros, ahora viene e impone y habla. Y te digo una cosa, por qué no habló después del juego contra Olimpia, si siempre lo hace. Por qué no lo hizo. Nadie dio declaraciones cuando puso al hijo de Salinas. Nada".

El técnico del Marathón dijo estar aburrido de referirse al tema. "Uno está cansado de hablar, pero si no lo hace este fenómeno sigue haciendo las de él", cerró.