Héctor Vargas: "Muchos periodistas, directivos y entrenadores van a alcohólicos anónimos"

El entrenador argentino Héctor Vargas ha pedido no juzgar al portero Denovan Torres luego de haber estado detenido 24 horas por violencia doméstica ya que considera que muchos que lo han cuestionado tienen "cola que les pise" y ha lanzado duro y parejo.

"Acá en el país si hablamos de periodistas, de directivos, de entrenadores... Muchos van a alcohólicos anónimos, muchos... Y que tienen violencia intrafamiliar y hasta vi un periodista, que estuvo preso por consumo de drogas abrir los ojos como sorprendido cuando se comentó lo de Denovan en televisión, pero acá se sabe todo... No nos sorprendamos, hay muchos casos de violencia doméstica y en todos los estratos sociales, esto pasó, hay que tratar de respaldarlo, pero no nos hagamos como que no pasa nada que después agarramos a palos a la mujer, nos emborrachamos y no pasa nada", tiró Vargas quien confirmó al arquero como capitán en el duelo del miércoles ante Vida.

¿Será Denovan el conejillo de indias? "No, no, no, es Marathón y a Marathón le pegan un poco más que a los demás", respondió.

Y agregó: "No queramos juzgar a los demás, cuando apuntas a alguien cuatro dedos te apuntan a vos, muchos tenemos tanto problemas que queremos empujar a uno y caerle encima y acá hay muchos arqueros que han estado en selecciones siento titulares que había que ir a buscarlos en algún zanjón porque estaban tirados borrachos, yo lo he visto...", recordó.

Al final de la conferencia, cuando había terminado de hablar del caso de Torres, Vargas volvió a sacar el tema de un periodista: "A mí que me cobren lo que tengan que cobrarme, no quiero ni a favor ni en contra, pero luego no me hablés que me pitas a,go a favor después de cinco en contra como el otro día en el programa de televisión este del que abría los ojos grandes con la noticia de Denovan que estuvo preso por consumo de droga, pero dejémoslo así, todo el mundo sabe", volvió a tirar.