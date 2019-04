El dardo de Héctor Vargas a Restrepo porque pidió no hablar del arbitraje

Con el machete en mano y una bocina en la otra, así se mostró el entrenador del Marathón, Héctor Vargas, quien en conferencia de prensa dijo las cosas como solo él lo sabe hacer. Repartió duro y parejo sacando a “bailar” a Carlos Restrepo, Diego Vázquez y Manuel Keosseián, sus tres colegas que dirigen a los grandes.

En primera instancia dijo que si Restrepo se quiere quedar “dormido” no hablando del trabajo de los árbitros, se le ve reflejados que hace nueve años no gana un torneo de Liga Nacional. Además sacó a relucir el ejemplo de Keosseián en la final perdida ante Motagua.

“Restrepo estuvo en Olimpia y se tuvo que ir. Algunas cosas él las debe de estar conociendo del tema, entonces, si ya vino a dirigir al Olimpia y conoció lo que es este fútbol y ahora se sigue quedando dormido, no opinando de nadie… allí le pasó a Manolo (Keosseián) que se quedó dormido y perdió la final. Cuando reaccionó ya tenía dos adentro, fue a buscarla, ganó de visita pero no le alcanzó”, arremetió Vargas.

Y es que Carlos Restrepo pidió a los periodistas la semana pasada que en las conferencias de prensa se hable de fútbol y no de los árbitros, cosa que no comparte Vargas que le dice que “estás perdido” y que hace nueve años no “acierta”.

“De decir está todo bien, el fútbol aquí, allá… Cuando vos no te defendés, hay que ver cómo termina el campeonato y puede ser que tenga razón, pero cuando vos tenés que hablar de fútbol solamente, estás perdido y sino hacés los números; Restrepo salió campeón en 2010, hace nueve años que en el país no acierta”, comentó el argentino.

Finalmente sacó a relucir el papel de Diego Vázquez que sin mencionarlo dejó claro que es inteligente ya que levanta la voz cuando se siente perjudicado y le manda a decir al colombiano que si no quiere que se hable de los silbantes, que lo haga él pero respete a los demás que si lo hacen.

“Hay uno que es más inteligentes que yo y tiene cuatro campeonatos; yo también tengo otros cuatro, entonces algunas cosas estaremos haciendo bien. Si a Restrepo no le gusta hablar del arbitraje que no hable él, pero que respete las cosas que los demás hacen”, explicó en una exquisita conferencia de prensa.