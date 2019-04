Salomón Nazar: "El Real de Minas nos superó en todos los aspectos"

Luego de él empate 0-0 ante el Real de Minas, el técnico de los Lobos de la UPNFM, Salomón Nazar salió molesto con sus jugadores por la pobre actuación en este encuentro en el estadio Marcelo Tinoco.

"No hicimos un buen partido, creo que el esfuerzo que se hizo en Choluteca fue grande, mucho cansancio y al final el resultado es bueno para nosotros", comentó.

Nazar fue claro que lo mostrado por el equipo Real de Minas no fue casualidad, ya que han venido haciendo bien las cosas. "No sólo ahora, sino que ha venido jugando bien en varios partidos, no es de extrañarse que lo haga bien. Nos salvamos con ese penal que detuvo el portero, pero tenemos que mejorar para el viernes".

El estratega del equipo universitario de atrevió a decir que. "Nos superó el Real de Minas en todos los aspectos, en lo futbolístico y lo anímico. No hay duda que hay que felicitarlos porque han hecho un muy buen partido".

Ya pensando en lo que les viene, el estratega considera que hay muchas cosas por hacer. "Tenemos que mejorar sí aspiramos a mejores cosas. Yo creo que hay que trabajar más en lo actitudinal, nos faltó eso, vi al equipo distraído y un poco distante de las líneas y eso nos afectó".

Y agregó. "Hay que estar atento en todo, los partidos de fútbol en esta recta final son difíciles para todos. No estamos cómodos, sino que estamos aspirando a los primeros lugares, pero hoy no nos salieron bien las cosas".

En cuanto al partido que viene en la próxima jornada ante el Honduras Progreso, el equipo universitario no acepta cambio de día. "Jugamos el viernes porque solicitamos jugar hoy para tener dos días de descanso, igual que ante el Real de Minas que tuvimos dos días".