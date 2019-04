Video: La MLS proyecta labor social de Alberth Elis con niños en Honduras

Alberth Elis estuvo durante sus vacaciones en Honduras proyectándose con los más necesitados y desde Estados Unidos, periodistas de la MLS llegaron al país para hacerle un reportaje sobre su vida y destacaron la labor social que hizo el catracho con los niños.

Elis relató cómo se enteró de las necesidades de la escuela de su comunidad, San Juan en el Municipio de Tela y en el barrio Chamelecón de San Pedro Sula y sin pensarlo dos veces no se tocó el corazón para donar un lote de computadoras para un laboratorio y que los niños puedan aprender.

"En estos tiempos que estamos viviendo es importante que un niño sepa usar una computadora. A uno de los niños le pregunté si sabía usar la computadora y me dijo que no: allí uno se da cuenta lo que está pasando en el barrio y me siento feliz de poder ayudarlos", comentó el delantero del Houston Dynamo.

El delantero Alberth Elis es titular con el Houston Dynamo en la MLS. Foto cortesía

"La Panterita" confiesa que el entrenador que tuvo en la escuela le pidió la colaboración y no lo pensó dos veces. "El entrenador de mi equipo me pidió que necesitaba un laboratorio de computación en la escuela y gracias a Dios se lo pudimos dar", confiesa Elis en el reportaje donde se relata la problemática social que vivimos en el país, principalmente los niños en las escuelas donde no hay forma de aprender computación.

Elis que también es delantero de la Selección Nacional le agradece al club de la MLS que también le tendió la mano. "Es algo que me llena de orgullo y le agradezco al Houston Dynamo que me ha apoyado, espero poder seguir ayudando a los niños en Honduras. Estoy muy feliz de poder contribuir y poder regresar a la escuela".

Y continuó: "Si tengo la posibilidad de ayudar en un país en el que estamos y no lo hacemos, para qué vivimos entonces, espero seguir haciéndolo y me siento feliz de que Dios me de esa oportunidad de colaborar", relata el futbolista del Houston Dynamo.