Vida derrota al Marathón y respira un poco en el descenso

El Vida puede respirar un poco más tranquilo. El equipo cocotero se impuso 2-1 al Marathón en el estadio Municipal Ceibeño gracias a un Marcelo Canales muy inspirado que deja a los rojos tres unidades arriba del Real de Minas, Juticalpa y Honduras Progreso.



El Vida sabía que no se podía dar el lujo de dejar escapar puntos en su casa y por ello Héctor Castellón salió con un equipo muy agresivo para poder contrarrestar el buen medio campo del Marathón y vaya que le dio resultado.

Los cocoteros jugaron como hace mucho tiempo no lo hacía y pudieron neutralizar a un Marathón de Héctor Vargas que no encontró el camino para hacer daño.





A los siete minutos un desborde de Foslyn Grant que solo frente al marco no pudo definir el delantero Carlos Bernárdez, era el primer aviso de los rojos que solo pensaban en ganar.



Nuevamente el Vida por medio de su mejor jugador del encuentro Marcelo Canales que se quitó una marca y remató fuerte, pero llegó Caue Fernándes para desviar el balón que pegó en el poste.



Cuando transcurrían 39 minutos una desconcentración de la zaga del Marathón que no pudo despegar el balón de su área y Carlos Bernárdez llegó a recuperar, pero en su intento fue derribado y el árbitro Nelson Salgado no dudó en sancionar la pena máxima.





Tres minutos después Marcelo Canales lo cambió por gol. Era el tanto que daba esa tranquilidad para los aficionados que llegaron en mayor cantidad al coloso Ceibeño.



En el segundo tiempo Héctor Vargas sacó a Allan Banegas que ya tenía tarjeta amarilla e ingresó Edwin Solani para generar más peligro y lo consiguió, pero sin mayores apuro para la zaga cocotera.

Mientras los verdes tenían el control del balón, Héctor Castellón prefirió aprovechar el contragolpe con un Carlos Bernárdez y Foslyn Grant incanzables por cada banda.



Llegó el minuto 76 cuando Marcelo Canales de tiro libre marcó el golazo de la noche. Con una fuerte pegada al segundo palo de Denovan Torres que por más que intentó llegar no pudo. Era el 2-0 para los cocoteros que tenían una gran fiesta en La Ceiba.





El Marathón se fue encima para descontar y al minuto 81 Edwin Solani fue derribado por Chestyn Onofre y Nelson Salgado no dudó en sancionar penal. Carlos Discua lo cambió por gol.



Al final el Vida pudo mantener esa ventaja para quedarse con los tres puntos que los aleja un poco del pelotón en la tabla del descenso y están cerca de mantener la categoría en la Liga Nacional.

Alineaciones



Vida

30. Harold Fonseca

3. Carlos Meléndez

6. Devro García

23. Chestyn Onofre

25. Javier Portillo

27. Wisdom Quaye

16. Edras Padilla

8. Marcelo Espainal

10. Elder Torres

11. Foslyn Grant

13. Carlos Bernárdez



Marathón

25. Denovan Torres

3. Samuel Córdova

4. Cuae Fernándes

29. Bryan Johnson

47. Roger Iscoa

12. José López

16. Allan Banegas

24. Yaudel Lahera

7. Carlos Discua

13. Carlo Costly

27. Yustin Arboleda



Goles:

Vida

Min. 42 Marcelo Canales

Min. 76 Marcelo Canales



Marathón

Min. 82 Carlos Discua



Cambios

Vida

Min. 72 Entró: Marvin Bernárdez y salió: Elder Torres

Min. 77 Entró: Cholby Martínez y salió: Carlos Bernárdez

Min. 90 Entró: Denis Meléndez y salió: Esdras Padilla



Marathón

Min. 45 Entró: Edwin Solani y salió: Allan Banegas

Min. 57 Entró: Marlon Ramírez y salió: Yaudel Lahera

Min. 72 Entró: Joshua Vargas y salió: Carlo Costly



Amonestados

Vida

Min. 81 Chestyn Onofre

Min. 88 Harold Fonseca



Marathón

Min. 5 Allan Banegas

Min. 42 Carlo Costly

Min. 76 Joshua Vargas

Min. 90 Bryan Johnson



Árbitro: Nelson Salgado