Reynaldo Clavasquín renuncia del Honduras Progreso tras malos resultados

El entrenador Reynaldo Clavasquín ha renunciado esta noche a la dirección técnica del Honduras Progreso tras perder 2-0 frente al Real España en San Pedro Sula y dejar al equipo en la zona de descenso a falta de tres fechas para el cierre.

Clavasquín hizo una pobre campaña con los progreseños y solo han sacado un punto de 18 posibles que disputó en esta segunda vuelta del Clausura y fue el empate sin goles contra el Real de Minas.

El Honduras Progreso está en la última posición de la tabla acumulada con 27 puntos, misma cantidad que tiene el Juticalpa que pierde contra Olimpia y el Real de Minas que el martes empató sin goles contra la UPN.

"La jugada de balón parado y el gol que hace el Honduras Progreso es legítimo, Walter Ramos está bien. Es difícil competir así, mejor es dar un paso al costado", anunció el técnico.

Por ahora el Honduras Progreso no ha informado quién tomará las riendas del club. Clavasquín llegó a mitad de la primera vuelta para sustituir al limeño Hernán García quien también se fue del equipo por los malos resultados.

"Yo hablé con el presidente Nazar con el juego ante Platense y no me gustó el accionar de mis jugadores, yo presenté mi renuncia y no fue aceptada. Yo hablé con el cuerpo técnico que toda acción dudosa contra el equipo la iban a sancionar en contra y así pasó hoy contra Real España", se escudó Clavasquín.

Los progreseños reciben el sábado a la UPN, equipo que dirige el doctor Salomón Nazar, tío del presidente de los de la Perla, Elías Nazar que está buscando ingresar a la liguilla ya que ocupa apenas un punto para estar en la fiesta grande.