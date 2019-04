Yustin Arboleda agrede a periodista de DIEZ en La Ceiba tras derrota de Marathón

El delantero colombiano de Marathón, Yustin Arboleda, descargó su enojo por la derrota contra el Vida agrediendo al periodista de DIEZ Edgar Witty cuando este se le acercó a pedirle una impresión de lo que había sido el duelo donde perdieron 2-1 contra los cocoteros.

El incidente se dio una vez el árbitro finalizó el partido y a la orilla de la cancha frente a todos los periodistas y comisarios que estaban presentes, Arboleda le pegó en el pecho a Witty por una pregunta que le realizó.

Al ver la violenta reacción de Arboleda, sus compañeros como Carlo Costly y otros miembros del cuerpo técnico trataron de calmar al jugador reconociendo que se había equivocado ante tal agresión a un comunicador social, luego otros periodistas se acercaron para defender al colega.

Yustin Arboleda descargó su enojo con la prensa después al considerar que habían sido perjudicados por los árbitros.

"Me acerqué a Yustin Arboleda en mi laboru de periodista para conseguir una entrevista, pero en ningún momento le falté el respeto. Solo le hice una pregunta y ante ello claramente perdió los papeles con una agresión (pechada) a mi persona", relató Witty quien nnca se ha visto involucrado en alguna situación similar.

"Agradezco a los comunicadores deportivos de La Ceiba que vieron la situación y actuaron rápido para defenderme, no solo mí, sino al todo el gremio", destacó.

Manfredo Reyes, uno de los periodistas que vio de frente el incidente, lamentó otra agresión al gremio periodístico y llama a Arboleda a la reflexión.

"Arboleda debe levantar una disculpa al colega porque no fue correcta su actitud, se puede comprender que estaba agitado porque venían de perder, pero no se justifica la acción, lamentablemente este otro incidente más contra la prensa deportiva. Al mismo tiempo hay que resaltar la acción de algunos miembros del cuerpo técnico de Marathón como Jorge Pineda y Víctor Coello para poder mediar, ojalá esto no se vuelva a repetir contra nadie del gremio", expresó indignado.

Además hace una autocrítica a la prensa deportiva en general ya que cree que "debemos esperar a que se le baje el gas a los jugadores o cuerpo técnico luego buscar el material de nuestro lado", expresó.