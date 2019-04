Keosseián sobre el amuleto: "Lo tengo conmigo, me acompaña a todos los partidos"

Seguir a @Giancarlo_casta

Manuel Keosseián, técnico del Olimpia, equipo que es líder del torneo Clausura, ha hablado sobre el amuleto que le dio un aficionado cuando él estaba en un entreno del club.

La historia de 'Pinta', el taxista que le dio el amuleto a Keosseián



Desde que ese seguidor se acercó en un taxi y llamara a 'Manolo' para entregarle dicho amuleto, los 'Albos' tienen cinco triunfos un empate.



Keosseián asegura que todavía lo guarda y que valora, ya que 'Pinta' se lo entregó con mucho 'sentimiento', además dejó claro que no lo ha renovado.



"No, no lo he renovado, cuando ese señor muy gentil y con mucho sentimiento se acercó y me dio, yo no diría que es un amuleto, él me dio su energía y la tengo conmigo, me acompaña a todos los partidos, en un momento dijo que tenía que renovarlo, pero no lo hice, ahí me sigue acompañando", dijo el técnico uruguayo en el programa radial, Panorama Deportivo.