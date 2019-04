Rony Martínez: "No será un partido fácil porque Olimpia es el puntero"

Rony Martínez, delantero del Real España, quiere recuperar su olfato goleador contra el Olimpia, equipo que le dio de baja el torneo pasado pero reconoce que no será fácil por la forma en la que viene jugando el viejo león.

"Me siento muy bien (tras superar la lesión), ayer logramos un buen triunfo (2-0 ante Honduras Progreso) que nos llena de confianza para enfrentar este partido que no será nada fácil", dijo el delantero.

Olimpia llega a este clásico luego de pasarle por encima 4-0 al Juticalpa y eso lo hace peligroso. "Vamos evolucionando poco a poco para enfrentar los juego de la mejor manera. No será un partido fácil porque Olimpia es el puntero y va a querer ganar", reconoce Martínez.

Pero es consciente que quieren ganar como sea. "Nosotros queremos los tres puntos el sábado, eso nos interesa y para eso nos vamos a preparar. Claro que se puede lograr el primer lugar, no hay nada mejor que estar siempre arriba y por eso buscaremos el triunfo".

Reconoce que no está teniendo un buen nivel en cuanto a su cuota goleadora pero no le preocupa. "Los goles no han salido ahorita, pero lo importante es participar en las jugadas y estar allí siempre, sino anoto participar y ayudar al equipo es bueno. Un delantero vive de goles pero trataré de estar trabajando tranquilo porque van a llegar".

Finalmente revela cómo se está esforzando. "En estos días estamos afinando para estos juegos. La defensa del Olimpia es muy buena, ya sabemos como juegan ellos, todos nos conocemos pero espero que nosotros podamos entrarle".