Carlos Restrepo: "Tenemos fútbol para enfrentar y ganarle al Olimpia"

Carlos Restrepo mira con optimismo el encuentro de este sábado contra el líder Olimpia y anuncia que tienen armas para ganar ese compromiso, pero respeta a los albos por la forma en la que vienen jugando.

El colombiano dice que será un encuentro "sabroso" que a cualquier jugador motiva. El entrenador dice que no podrá arriesgar con Allans Vargas pero si mantendría parte del equipo que ganó al Honduras Progreso.

¿Qué tan importante es enfrentar un clásico después de lograr un triunfo?

Ganar siempre será bueno, a veces siempre lo que analizamos es cómo se hace y lo que se puede mejorar para lo que viene y cosas rescatables. Además pudimos sumar los minutos Sub-20, ya nos queda poco para estos tres juegos y creo que no tendremos problemas para cumplir con la norma. Ayer se cumplió minutos más las amarillas de Tobías pudimos ver otros laterales y pudimos ver otra mixtura en la mitad de la cancha con Jorge Claros y Jhow Benavídez, entonces fueron cambios y situaciones que necesitan tiempo. Estamos enfocamos en que tenemos buena opción, cerramos esta etapa con buenos puntos y enfrente tenemos un encuentro importante el sábado para buscar otras opciones en el campeonato.

¿Tienen este sábado la posibilidad de poder ser segundos si ganan?

Matemáticamente sí y eso es bueno para el grupo porque lo mantenés metido en el campeonato, lo mantenés sin distracción y creo que para cualquier jugador el partido contra Olimpia lo motiva y en la parte matemática también.

¿Hablando de las matemáticas, cómo espera al Olimpia tomando en cuenta el buen momento que pasa?

Hay que reconocer que ellos han encaminado bien el equipo, van primeros, son contundentes y creo que en el aspecto de goles a favor y en contra en estos momentos Olimpia está muy equilibrado. Para nosotros es de motivación y la forma de sacar cosas buenas que este equipo tiene y creo que tenemos fútbol para enfrentar y ganar el partido.

¿Cómo enfrentar ese Olimpia que viene con una racha, la mejor en los últimos cuatro años?

Importante será hacer sentir la casa con personalidad con buena posición de balón, criterios así como lo hicimos contra Motagua y para cualquiera de los rivales será difícil. Si estamos bien metidos y cumplimos con los objetivos va ser incómodo para Olimpia el enfrentamiento aquí con nosotros.

¿Si Real España le gana al Olimpia también puede aspirar al primer lugar?

Pues bueno, me preguntaron del segundo lugar que está cerca, pero hay un juego Marathón-Motagua allí que se quitan puntos, vamos a ver que pasa, pero si ganamos el sábado hay una opción del primer lugar.

¿Vuelve Allans Vargas?

No lo he determinado todavía, pienso que estuvo un mes largo y hay que tener mucho cuidado en qué partido y que momento y lo he pensado muy bien.

¿Satisfecho con lo mostrado por Real España por el momento?

Pues hombre, yo como esos viejitos inconformes, me gusta más, más y más y pienso que Real España puede tener más regularidad en los partidos y los torneos pero si es por sumatoria y actitud de los muchachos y la respuesta al trabajo estoy contento; espero que ellos tengan la responsabilidad para rematar el campeonato y darle una satisfacción a la directiva y la gente aurinegra.

¿Qué importancia tiene para usted enfrentarse al Olimpia que lo marcó mucho por lo que ganó allí?

Ya cuando uno camina tanto en fútbol y cambia de equipo la respuesta debe ser de cariño para el equipo donde está, si el fútbol te deja algo son amigos y anécdotas. Yo solo tengo agradecimiento porque por ellos llegué al país, pero ya tengo un segundo equipo acá y ahora estoy pensando en ganar el partido el sábado.

¿Cuando dirigía al Olimpia usted dijo una vez que estos partidos eran sabrosos, cómo lo determina del otro lado?

Son sabrosos, estos partidos de todas maneras tensiona, al jugador, al técnico, son equipos que tienen su sabor porque son partidos que tradicionalmente pelean cosas grandes. Estamos enfrentando al primero del campeonato y por eso es sabroso y se gana mucho en el caso de hacer las cosas bien.