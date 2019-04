Manuel Keosseián: "Para nosotros el juego ante Real España es una final"

data-show-count="true" data-lang="es" data-width="500px" data-align="right" data-size="large">Seguime: @kelvincoelloHN

Manuel Keosseián es un tigre, un entrenador que sabe jugar instancias finales en Honduras, no se relajan sus equipos, aceleran cuando tienen los rivales y eso anuncia para el encuentro sabatino frente al Olimpia.

"El partido de mañana será fundamental para nosotros, este sábado si ganamos ya estamos entre los dos primeros porque al día siguiente Marathón puede seguir en la pelea", comentó el entrenador de los albos en rueda de prensa.

"El Bigotón" fue claro al expresar que ha sido duro hacer rodar al viejo león. "Mantenerse no es fácil, los muchachos están haciendo un gran trabajo y hay confianza en ellos, pero sabemos que los partidos que vienen son complicados".

Manolo inició con pie izquierdo su periplo en el Albo, fue duramente criticado por aficionados y periodistas que pidieron su salida, pero logró encaminar al equipo que ahora lo hace con contundencia. "Yo estoy acostumbrado a las críticas, el fútbol es así, pero ya estoy consciente de eso durante los años que llevamos en el fútbol".

Sobre su mejoría explica. "Hemos mejorado bastante en relación en lo que va del campeonato. Es importante que tenemos gol pero más allá de los goleadores es importante el trabajo del equipo, por supuesto que los partidos se ganan con goles y eso es importante", dijo sobre la dupla Bengtson-Benguché, goleadores del Clausura.

RESPETO AL RIVAL PERO ES UNA FINAL

Manolo conoce como la palma de la mano al Real España, equipo al que enfrentó en finales y ganó y perdió, además tiene muy buenos conceptos sobre su entrenador, el colombiano Carlos Restrepo.

"Real España basa su juego en tenencia de pelota, vamos a tratar de que no la tengan. Este partido hay que estar preparado porque es un desgaste que se tendrá. Jugamos hace menos de 48 horas, pero el grupo está fuerte".

El encuentro será bastante bravo y así lo mira Manolo. "Vamos a esperar la evolución de cómo se sienten los jugadores, si hay alguno cansado lo evaluaremos. El partido de nosotros ante Real España es una final. Restrepo maneja bien los equipos", expresa.

Keosseián no quiso polemizar cuando le preguntaron sobre la cantaleta de su comparsa, Héctor Vargas que ha criticado el arbitraje y algunos colegas con sus declaraciones. "Cada cual hace su trabajo como qué, a mí no me corresponde opinar de colegas, cada quien tiene su estilo", respondió.

Finalmente habló sobre el buen funcionamiento que están teniendo en el cierre de las vueltas del Clausura. "Hemos hecho una segunda vuelta buena, ojalá que la podamos mantener, vamos a enfrentar equipos de abajo que están en la pelea", afirma Manolo que solo reporta la baja de Edwin Rodríguez quien se fracturó la clavícula contra Juticalpa.