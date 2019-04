Día, transmisión en TV y hora de los partidos de la jornada 16 del Clausura

Este fin de semana se juega la antepenúltima jornada del Clausura que puede ser definitiva para la salvación del Vida y la punta para el Olimpia si logran victorias en sus respectivos compromisos.

Los duelos que van por televisión de paga son donde se pelea descenso. Este sábado el Honduras Progreso visita a la UPN y el del domingo el Juticalpa recibe la visita del Platense en las “Pampas olanchanas”.

Ver: LA TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA 2019

La Liga emitirá este jueves la circular para confirmar los horarios que definieron en la reunión de junta directiva, pues Juticalpa pasó el juego del domingo de las 2:00 de la tarde a las 5:00 pm y el Vida hizo lo mismo contra Real de Minas.

Los clásicos que estarán emocionantes por la pelea por semifinales tendrá duelos intensos como el de la Máquina que buscará llegar al segundo lugar y Olimpia asegurar su puesto en las semifinales. Misma situación viven los clubes Motagua y Marathón.

Leer. KEOSSEIÁN HABLA DE UNA FINAL CONTRA REAL ESPAÑA

JORNADA 16 CLAUSURA

Sábado 7:00 pm Real España vs Olimpia (TSI)

Sábado 7:15 pm Honduras Progreso vs UPN (Tigo Sports)

Domingo 4:00 pm Motagua vs Marathón (Canal 5)

Domingo 5:00 pm Juticalpa vs Platense (Tigo Sports)

Domingo 6:00 pm Vida vs Real de Minas (Canal 11)