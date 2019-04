Edwin Rodríguez desafía la medicina: "Voy a estar en el Mundial"

Seguir a @Giancarlo_casta

El futbolista revelación del Olimpia en el torneo Clausura, Edwin Rodríguez, salió lesionado del último juego que fue ante el Juticalpa, al ya saber la gravedad de su molestia, se siente 'tranquilo' y 'optimista'.

El oriundo de Quimistán, Santa Bárbara, quien solo tiene 19 años, acumula 703 minutos en este torneo, pero ha encendido las alarmas luego de salir en camilla en el último compromiso, pero él aclara todo.

"Estaré de baja de tres a cuatro semanas de baja, pero estoy tranquilo, porque ya sé el tiempo que es y pienso recuperarme rápido", comenzó diciendo a DIEZ.

También tocó el tema de su momento con el Olimpia en los últimos juegos, quien era puesto como titular en el equipo de Manuel Keosseián. "Venía haciendo bien las cosas, somos futbolistas y estamos expuestos a las lesiones, a cualquiera le puede pasar, lastimosamente en el momento que pasó, sé que Dios hace las cosas con un propósito".



¿Siente que puede perder la titularidad?



"No, ahorita no pienso en eso, lo que se me viene a la mente es recuperarme rápido y al estar bien, cuando ya lo esté, puedo hablar de eso y luchar por la titularidad".

Edwin también comentó las palabras de Keosseián luego del partido que salió lesionado. "Al final del partido me abrazó y me dijo 'que me recuperara pronto', luego solo he hablando con los médicos".



Llegó el momento de tocar el tema de la posibilidad de perderse ir al Mundial con la Selección Sub-20 de Honduras que se realizará en Polonia. "Va a depender de la evolución de la lesión, creo que voy a estar, confío en Dios, no hubo operación, el dolor va disminuyendo".



"Estoy con la mente positiva, espero en Dios, pienso que voy a estar en el Mundial, creo que ya estaré listo", aseguró.



¿Qué fue lo primero que pensó tras la lesión?



"Sentí temor, por querer saber lo que había pasado, luego al saber me tranquilicé un poco".



Rodríguez también agradece a los jugadores que se han comunicado con él. "Todos, me dicen 'que me recupere pronto', también los de la Selección Sub-20, además de Kevin Álvarez y Johnny Leverón, les agradezco".



Los del cuerpo técnico de la Selección Sub-20 también han estado al tanto. "Sí, hemos estado en contacto con el cuerpo técnico del equipo, ellos están preocupados, están esperando cualquier novedad", cerró.