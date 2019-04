Gabriela Perdomo sobre jugadores: "No soy la única que recibe piropos de ellos"

Seguir a @Giancarlo_casta

Cuando se habla de San Pedro Sula, siempre se dice que tiene un clima muy caluroso, pero también se tiene que destacar que tiene chicas muy lindas, una de ella es Gabriela Perdomo, la futuro periodista que sigue al Marathón, Real España y Honduras Progreso.

Ya con experiencia en medios y muy apasionada al fútbol, asegura que ha recibido piropos de parte de varios jugadores y que fue pareja de uno, pero una oriundo de El Salvador. Conocemos un poco más de esta hermosa chica de la costa norte.

¿A qué te dedicas?

Soy estudiante de la Carrera de Comunicación, ya estoy por egresar, me hacen falta siete clases. Por los momentos estoy fuera de los medios.

¿Cómo es Gaby?

Soy un poco complicada, razón por la que creo que estoy soltera. No ha llegado alguien que llene mis expectativas.

¿Apasionada al fútbol?

Sí, claro, aunque en Honduras no sigo a ningún equipo, pero apoyo al Marathón, Real España y Honduras, de la Liga española al Real Madrid, admiro a Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo, aunque ya no está en el Madrid.

¿Qué piensas hacer en un futuro?

Me veo ya graduada de la universidad, ojalá salga una buena oportunidad en un medio de comunicación para regresar, de lo contrario me inclinaré por otra rama de profesionalismo.

¿En qué medios has trabajado?

Estuve en Canal 6, Sulavisión y Campus TV.

¿Te consideras una chica popular?

No, para nada, ni lo quiero ser, no le temo a la fama, pues me da igual eso.

¿Te siguen jugadores en tus redes?

No tengo muchos seguidores porque tengo privada mi cuenta de Instagram, pero hay uno que otro que me sigue.

¿Te ha enamorado algún jugador?

Sí, creo que no soy la única que recibe piropos de parte de ellos.

¿Crees que los jugadores son pícaros?

No sé si cabe la palabra 'pícaros' en ellos, enamorados, sí.

¿Has tenido alguna relación con algún jugador?

Sí, con uno, pero no es de Honduras, estuvo en el Real España y Marathón, ahora somos amigos.

¿Cree que hay jugadores guapos en Liga Nacional?

Sí, pocos, pero hay, no los voy a mencionar, considero que hay tres guapos, ese es mí top, son hondureños.

¿Cómo te gustan los hombres?

Tiene que ser sumamente respetuoso, no solo conmigo, también trabajador y caballeroso, amoroso y por supuesto, amoroso.

¿A qué jugador de Honduras admiras?

Admiré mucho a Carlos Pavón, también Amado Guevara, aunque ya se retiraron, por los momentos a nadie.