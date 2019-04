Luis Alvarado, presentado como nuevo entrenador del Honduras Progreso

El Honduras Progreso presentó de forma oficial a su nuevo cuerpo técnico tras la renuncia de Reynaldo Clavasquín y así como lo adelantó DIEZ el jueves, el joven progreseño Luis Alvarado ha quedado al mando del cuadro de la perla.

Alvarado llega acompañado de Ovidio Fúnez como asistente y de Orlin Vallecillo como preparador de porteros.

Cabe recordar que Alvarado, de 31 años, anunció su retiro de las canchas hace un año y se venía desempeñando como preparador físico, él fue el capitán de los arroceros en el 2015 cuando se coronaron campeones.

La meta de Alvarado es salvar la complicada categoría del equipo progreseño. Actualmente mantienen un triple empate de 27 puntos en la tabla general con el Real de Minas y Juticalpa.

"Es el reto más grande de mi vida, me he preparado para esto, no lo esperaba ahora porque hace seis meses estaba recibiendo el título de entrenador. Sin embargo la directiva escuchó a los jugadores que saben que soy un tipo derecho, honesto, trabajador y han visto ese perfil en mí para unir aún más el grupo, ellos confían en que sea la persona idónea que los guíe para ganar", dijo muy ilusionado.

El DT del Honduras, Luis Alvarado, dijo que es un reto que asume con responsabilidad. Foto N. Romero

Alvarado confía en la capacidad de este grupo de jugadores ya que el torneo anterior algunos tuvieron un buen desempeño y que hoy no lo están mostrando.

"Es un torneo donde ha perdido confianza y vamos a intentarlo recobrarlos. Yerson Gutiérez anotó 10 goles y Justin Pérez era la revelación según ustedes (los periodistas). Estos últimos partidos vamos a correr y a jugar bien al fútbol, vamos a tener 11 jugadores intentando salvar la categoría"

El primer reto del entrenador Luis Alvarado quien fue jugador del equipo desde el ascenso hasta que llegó a primera, enfrentar a los Lobos de la UPN este sábado a las 7:15 de la noche en el estadio Humberto Micheletti de El Progreso, Yoro.