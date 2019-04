Honduras Progreso se queja de constantes errores arbitrales en su contra

Aunque no cree que exista una línea en contra para que el Honduras Progreso descienda, el presidente Elías Nazar ha alzado la voz este viernes en una conferencia de prensa.

Además de presentar a su nuevo entrenador Luis Alvarado, también mostró un video de todos los errores arbitrales de los que considera han sido objeto en el presente campeonato.

"Nosotros no andamos pidiendo que nos tengan lástima, hemos tenido problemas, pero jamás lo hemos expresado de tal manera, pero en este video mostramos la molestia porque han sido errores evidente", comenzó diciendo Nazar.

Nazar antes de hablar del tema arbitral presentó a Luis Alvarado como nuevo entrenador.

El directivo progreseño mostró una serie de jugadas donde asegura fueron perjudicados en cinco partidos de Liga contra UPNFM en Choluteca, frente a Marathón y Motagua en casa, ante Vida en La Ceiba y recientemente con Real España en el Morazán.

"Quiero pensar que no existe una línea contra nosotros porque si eso pasara no hubiésemos llegado a dos finales, así que no siento eso, pero el sábado jugamos un partido importante y no queremos errores", dice en referencia al duelo ante los Lobos donde Melissa Pastrana ha sido asignada para dirigir.

El máximo jerarca de los arroceros acepta que han tenido una terrible campaña donde de 45 puntos en disputa en 15 partidos apenas han sumado cinco producto de una victoria y dos empates.

"No justificamos la campaña que hemos hecho, ha sido terrible y para el olvido, no vamos a excusarnos, solo solicitamos que Melissa Pastrana venga el sábado a sacar un partido perfecto", afirmó.

PIDE LA SALIDA DE PEDRO REBOLLAR

Al igual que otros directivos y entrenadores, Nazar pide a la Federación de Fútbol la salida del asesor arbitral mexicano Pedro Rebollar ya que califica su trabajo como deficiente porque jornada a jornada existen muchos errores de los silbantes.

"Héctor Vargas lo ha solicitado, Diego Vázquez también, Osman Madrid de Olimpia, Real España y Platense, hablamos de seis o siete equipos que están en contra y este es un momento importante para que esto cambie porque nosotros no tenemos miedo en la parte deportiva, confiamos en el plantel y vamos a lograr rescatar al equipo", afirma.

El video muestra cinco partidos donde consideran que han sido perjudicados.

Sobre la situación financiera del Honduras, Elías informa que saldaron la deuda de la pretemporada y cancelaron dos meses de salario, les toca volver a pagar este domingo 14 de abril y esperan recolectar entre hoy y mañana los fondos para hacer el depósito respectivo.

"Este es el torneo donde menos incidencia económica hemos tenido, acá tenemos un grupo de buenos seres humanos porque este es casi el mismo grupo del torneo anterior, llegó Roy Smith que es un jugador consolidado y Jorge Cardona, pensamos que nos iba a ir mejor porque teníamos 11 puntos de colchón, pero la situación se ha complicado", lamentó.