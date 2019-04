Chestyn Onofre sobre Real de Minas: "El hablar mucho no es bueno"

El defensor del Vida, Chestyn Onofre, se refirió al encuentro próximo ante Real de Minas, denotando su alegría por el rendimiento óptimo de la plantilla en las últimas fechas, además incentivó a la calma y a trabajar con responsabilidad, puesto que la permanencia en la primera división sigue en riesgo a falta de tres jornadas.

“Estamos contentos hasta ahora por lograr un resultado clave el cual hemos venido buscando desde hace varios partidos. Con ello el ambiente dentro del equipo está mejor, así que eso es una alegría, eso te da satisfacción para los otros encuentros”, alzó.

Y agregó: “Fue un partido satisfactorio porque se logró ganar, pero no espectacular, hubo detalles que pudo costarnos el juego, pero ahora queda la alegría”.

Te puede interesar: Entrenador del Vida, Héctor Castellón envía mensaje al resto de sus rivales en el torneo Clausura

En esta oportunidad el conjunto cocotero se enfrentará a un Real de Minas urgido de sumar puntos, envueltos en el morbo que generó su entrenador Raúl Cáceres al haber comentado que el “Vida amaneció como tenía que amanecer, hundido y van a continuar ahí” cuando el conjunto cocotero agonizaba en la última posición de la tabla.

“No me gusta meterme en controversias, el hablar mucho a veces no es bueno, no tenemos nada por celebrar todavía, ese equipo puede venir y sacarnos un resultado por nuestras distracciones, así que debemos hacer nuestro trabajo en el campo e ignorar cualquier comentario”, comentó.

“En su momento molestó a la plantilla, pero una cosa es que te diga -te voy a pegar, a que te vengan a pegar- así que, si él lo dijo, pues debemos tomarlo con mucha inteligencia”, cerró.