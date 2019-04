Delia Carías, el rostro angelical que embellece La Ceiba

Carismática, simpática, humilde y encantadora, así se traduce el semblante de Delia Carías, la hermosa modelo hondureña oriunda de La Ceiba que conquista miradas con su belleza inigualabe.

Carías es uno de los rostros nuevos que embellece la ciudad que en los últimos meses se ha abierto paso en pasarelas, además representando marcas importantes.

Fuera de ese pasaje es "influencer", ama los deportes extremos y se considera fiel fanática de la estrella de la NBA Stephen Curry. ¡Empecemos!



¿Cómo describes a Delia Carías?

Es una joven talentosa y solidaria, además de eso me encanta divertirme.

¿A dónde comenzó tu pasaje con el modelaje?

Comenzó en el colegio San Isidro, ellos me promovieron para participar en la Feria Isidra 2018, se podría decir que fui la favorita de La Ceiba, pero por ciertos motivos no pude ganar la corona, pero me sentí muy alegre porque recibí mucha aceptación y me ha abierto muchas puertas.

¿Qué es lo que más te ha gustado en este pasaje?

Que he conocido a muchas personas y que me han buscado de muchos lados. Es algo bien divertido y ansioso porque tengo el apoyo de mis padres.

Muchos te consideran como el rostro angelical de La Ceiba…

Se podría decir que sí, pero en realidad me gusta que sea así. Llegaré en esto del modelaje hasta donde se pueda.

¿Un Miss Honduras?

Es la idea, son las expectativas que tenemos, pero primero quiero terminar mi carrera (Humanidades).

¿Un sueño universitario?

Mi padre quiere que estudie periodismo, pero de mi parte deseo arquitectura.

¿Por qué no el periodismo?

Pasa que desde pequeña siempre me ha gustado el arte, me apasiona dibujar. Así que me veo inclinada en ese mundo.

¿Hay vida deportiva en Delia?

Claro, fue algo que surgió que también surgió desde chiquita. Desde pequeña intenté jugar fútbol, pero tuve problemas en la rodilla. Más tarde comencé a jugar baloncesto y terminé siendo nombrada como la mejor jugadora. En el caso de mi padre no siguió jugando por el pago, en su momento dijo que este deporte no lo sacaría adelante, así que no siguió.

Una infancia con muñecas o balón de fútbol…

Siempre fue jugando fútbol, fue muy divertido. Me daban muñecas, pero las destruía, era una mala maña.

¿Entre fútbol, baloncesto y voleibol con cuál te quedas?

La verdad que es muy difícil, pero me quedaría con voleibol.

Algún jugador de la NBA que admires: Stephen Curry

Tu vida como influencer: Es poder ser una figura pública, pero humilde en la que toda la población me reconozca, no por tener cara bonita sino por hacer acciones.

¿Qué es lo que quieres que vean en ti?

Quiero que me vean a mí, una chica lista, talentosa y divertida. No soy creída como algunos dicen, eso no es cierto.

¡AL GRANO!

¿Hay espacio para el amor?

En mis planes no hay espacio para un noviazgo por el momento.

¿Con tipo de hombre compartir tu felicidad?

Una persona muy carismática porque me gusta pasarla bien, una persona que no sea celosa. Tendría que ser alguien que busque de Dios, exitoso y que quiera salir adelante conmigo.

Algo que te llene de adrenalina: Bailar

Temores: Ninguno, me gustan los deportes extremos, así que no le temo a nada.

Apodo: “Nena”, ese me lo puso mi hermano.

Una canción que escuchas en el carro: “Solita” de Sech.

¿Qué usas para dormir?: Una camiseta deportiva.

Color: Azul y negro

Comida: Las alitas

Frase: “El que lee mucho se parece a pocos, y el que lee poco se parece a muchos”

Un atleta: A mi padre