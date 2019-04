Ñangui Cardona aparece en el Micheletti pero vendiendo baleadas

El jugador Jorge "Ñangui" Cardona llegó al estadio Humberto Micheletti para el juego del Honduras Progreso ante los Lobos de la UPN pero no lo hizo como futbolista.

Pero esta vez no fue como jugador, "Ñangui" no perdió tiempo y atendió su negocio de venta de baleadas junto a su esposa.



Cardona no está para este cotejo de la Jornada 16 del torneo Clausura-2019 debido a una lesión que sufre en su rodilla izquierda, razón por la que Luis Alvarado, su nuevo técnico de los ribereños, decidió que se quedara reposando.

'Ñangui' Cardona después de ayudar a vender baleadas cuidó y alimentó a sus bebés.

Cabe mencionar que Jorge Cardona regresó al equipo de la Perla del Ulúa después de decepcionar en su aventura con el Marathón de San Pedro Sula.