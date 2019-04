Yustin Arboleda se disculpa con periodista de DIEZ después de la agresión

Yustin Arboleda dio su punto de visto del incidente que vivió el pasado miércoles en La Ceiba cuando “agredió al corresponsal de Diario DIEZ en La Ceiba” al darle un golpe en el pecho tras el pitazo final del juego donde Marathón perdió contra el Vida.

El colombiano dice que nunca tocó al comunicador, cosa que contradice con la versión del periodista y los colegas que estuvieron presentes en el estadio cuando sucedió el altercado tras la caída de los verdolagas.

“Con la afición de Marathón en el torneo que salimos campeones quizá tuve un poco de altercados pero después le pedí disculpas a la gente. Soy un jugador de un temperamento bastante fuerte”, inició contando Arboleda en declaraciones a Cinco Deportivo.

El jugador contó los hechos a su manera pero pidió disculpas al comunicador, el periodista Edgar Witty. “En cuanto a los medios creo que no he tenido inconvenientes. Escuché un mal entendido del día miércoles que agredí a un periodista de La Ceiba, la cosa no es así”, explicó el sudamericano.

El periodista de DIEZ, Edgar Witty cuando era protegido por sus colegas tras el incidente con Arboleda.

Y continúa: “La verdad es que no es así: Yo me voy a los camerinos porque se dio muy poco tiempo de descuento, se perdió mucho, como cuatro a seis minutos de reposición. Yo salgo molesto hablando de qué tenemos que cambiar muchas cosas acá para que el fútbol mejore. Voy a bajar las gradas para irme al camerino cuando el periodista me toma de la camiseta, me jala para que le dé una nota… entonces le digo que no le voy a dar nota, que le pida a los árbitros y tuvimos un cruce de palabras, llegaron los compañeros, el profesor Luis Ayala y me fui al camerino”.

Finalmente exclamó: “Por allí dice la gente que agredí al muchacho, pero nunca fue así. Soy una persona que tiene carácter fuerte pero conozco mis límites, sé la raya hasta donde puedo llegar. Aprovecho este momento por si el periodista (Edgar Witty) se sintió ofendido, le pido disculpas delante de las cámaras, de la gente que está viendo el programa y tratar de corregir esas cosas para que no vuelvan a pasar”, cerró Arboleda.

El colombiano ha sido uno de los mejores extranjeros que ha traído el Marathón en los últimos años, sus goles han ayudado al equipo a ser protagonista en Liga Nacional y ganar un campeonato tras ocho largos años de sequía que tenía el equipo verdolaga.