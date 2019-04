Diego Vázquez: " Es un golpe de autoridad importante"

Motagua supo salir bien librado del duelo de las "EMES" al superarlos con categoría 5-1 y quedarse a un sólo punto de diferencia en la pelea por el segundo puesto del torneo Clausura.

Al final del duelo, el técnico Diego Vázquez, fue muy directo en sus apreciaciones del juego. "La verdad que fue un golpe de autoridad. Un partido que al principio nos costó un poquito tras el empate de ellos. Los pelotazos de ellos nos ganaban la segunda pelota y nos costaban jugar. Ya en el segundo tiempo manejamos bien el partido en todos los aspectos, incluyendo la contundencia Que quizá no tuvimos en otros partidos".

Y agregó: "Es un golpe de autoridad importante, un partido ante un rival directo que está peleando ahí esa zona. Nos ilusiona de cara a lo que viene y llegar peleando ese segundo lugar. Estamos a un punto creo y quedan seis en disputa".

El propio estratega azul fue sincero al asegurar que no es fácil anotar tantos goles en estos encuentros de clásicos.

"A ningún es fácil hacerle cinco goles, entonces estamos contentos de cara a lo que viene y por los chicos que jugaron hoy, ya hubo algunos que no han jugado mucho y cuando tienen la oportunidad lo tienen que demostrar y lo hicieron muy bien".

Además comparó este juego con los anteriores, donde no se les daban los tantos.. "Los goles no se nos estaban dando porque faltaba contundencia, pero no por la mentalidad, sino para serenidad. Ningún partido es igual, pero esto es un equipo y hoy se dio un partido favorable ante un rival grande que no es sencillo. Si uno se pone a ver la serie con los equipos grandes, están muy parejas y vamos a llegar parejos peleando hasta el final".

Diego Vázquez no cree que hayan tenido complicaciones en general. "El día de hoy fuimos muy superiores y son los equipo que son la medida que te dejan una inyección anímica de cara a lo que viene".

Y finalizó diciendo. "Especial que era un clásico, dos equipos que vienen peleando ahí en el último tiempo, sólo eso, por otra cosa no. No es de todos los días hacerle cinco goles y con esa contundencia, pero hasta ahí nomas".