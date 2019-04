Héctor Castellón: “Debemos aceptar que Real de Minas nos superó”

El entrenador del Vida, Héctor Castellón se expresó sorprendido y perplejo en conferencia de prensa tras la derrota (0-2) de su equipo ante Real de Minas en la jornada 16 del torneo Clausura 2019.



Castellón tomó como referencia el juego ante Marathón de la fecha anterior para referirse a que cada juego es diferente.



“Cada partido es diferente, no todos los partidos son iguales, hoy debemos aceptar que el rival nos superó y fueron mejores que nosotros", dijo Héctor Castellón.

Los jugadores del Vida no pudieron ante el Real de Minas y se han complicado en el descenso.





Y agregó: “No esperábamos este resultado, pero sabíamos que iba a ser un equipo complejo, complicado, hoy no hemos podido, no aprovechamos las que tuvimos. Agradezco a los aficionados que vinieron, ojalá así estén siempre en las buenas y en las malas”.



Ante ello es consciente que el hecho de no haber sumado le complica las cosas al equipo de cara los próximos dos juegos: Platense y Motagua, ambos fuera de casa.

Puedes leer: Así se jugará la jornada 17 de la Liga Nacional en plena Semana Santa



“Si enciende la luz roja, aunque hubiésemos ganado todavía no estábamos salvados, pero tenemos dos oportunidades más todavía, pero primero debemos digerir esto, aceptar que nos superaron y que hoy no pudimos hacer las cosas buenas que hicimos en el partido anterior”, cerró.