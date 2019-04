Edgar Witty: Yustin Arboleda se disculpó a medias y me tildó de mentiroso

Por Edgar Witty

¡Qué ironía! Este domingo en la previa del encuentro entre Motagua y Marathón, el futbolista colombiano Yustin Arboleda compareció ante el programa Cinco Deportivo en donde aprovechó para disfrazar su “versión” de los hechos, traducidos en agresión sucedido ante su servidor, tras el final del encuentro ante el Vida en la jornada 15 de torneo Clausura 2019.

No sé si sentir molestia,o simplemente dejarlo ser, pero no cabe duda que es un ser humano con malaje intentando disfrazar su acto cenutrio.

- ¿De verdad falté a mi ética periodística al halarle la camisa por conseguir una entrevista? -, por favor, no lo hice ni con Ronaldinho cuando vino a Honduras, y claro que tampoco lo haría.

Muchas de las cosas que aprendí en casa, además de mis años en la universidad fue a respetar, pero quién es él para asediarme y tratarme de mentiroso cuando claramente todos los fanáticos y colegas periodistas vieron su acto irreprochable.

¡Ah, pero lo entiendo! Quizá mi único pecado fue querer obtener una reacción suya o el hecho de no bajar la grabadora mientras te observaba desde la línea lateral y te escuchaba despotricando contra el fútbol hondureño.

Señor Yustin… tenga personalidad y carácter, sepa perder. Te disculpaste a medias y no las acepto por tildarme de mentiroso.

Mejor di la verdad. Cuando dices “yo salgo molesto hablando de que tenemos que cambiar muchas cosas acá para que el fútbol mejore”, por qué mejor no dices la verdad que mencionaste que el “-fútbol es una m....” en Honduras y que además nos insultaste al expresar “-hijos de su madre estos aquí-”.

(Audio de Yustin Arboleda una vez finalizado el juego ante el Vida)

Claro eso no lo vas a decir. Si no te gusta el fútbol hondureño por qué mejor no empacas tu maleta al final del torneo y te largas.

Es más, deberías de estar agradecido que, en tus últimos nueve años de trayectoria, es aquí en Honduras donde has logrado “sobresalir” y aún así no coges convocatoria en la selección nacional de Colombia.