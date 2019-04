El deseo del futbolista del Vida César Guillén tras sufrir una grave lesión

Un mes después de sufrir una dolorosa lesión durante el encuentro de vuelta ante Real España en el estadio Municipal Ceibeño, el futbolista del Vida, César Guillén continúa con su proceso de recuperación.

El delantero ceibeño se rompió el peroné de su pierda izquierda cuando disputaba el balón junto al arquero Buba López, resultado de la acción que lo dejó fuera por el resto del campeonato.

Tras ello, Guillén viajó a su comunidad natal (Guadalupe, Colón) para recuperarse y ser atendido por su familia, resultado que hasta ahora muestra signos de mejoría.

“Hasta el momento vamos bien, he evolucionado con la lesión, le proceso ha sido lento, pero no ha me presentado ninguna molestia. Por ahora sigo en reposo, además he comenzado a hacer un poco de movilidad”, reveló.

Sin embargo, por lo sucedido en el campo se sincera en que ha sentido incomodidad, puesto que quedarse fuera del torneo no era lo que esperaba.

“Uno como futbolista siempre quiere sobresalir. En lo personal tenía en mente realizar un buen torneo, aportar y empezar a hacer importante para el equipo. Ya les había comentado a los compañeros que quería ser protagonista. Uno como futbolista no desea esto, pero son cosas a las que estamos expuestos y que puede pasar en cualquier momento. Al final de todo tomo esto como un reto, pera más tarde volver más fuerte”, soltó.

Y agregó: “Creo que he perdido mucha importancia en el equipo, mis aspiraciones son sumar y ser importante”.

Según las indicaciones médicas, Guillén deberá pasar nuevamente con el especialista a finales de abril para ser hacerse una última evaluación antes de comenzar con las terapias intensivas y su retorno en junio.

Finalmente guardó lugar para referirse al momento que vive su equipo, además de desearle lo mejor a sus compañeros.

“Que pongan todo sobre el terreno de juego en estos próximos dos juegos que se vienen”, cerró.