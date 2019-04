Jorge Fermán tras los incidentes en los clásicos: "No vayan al estadio, son una peste"

Tras los hechos ocurridos en los clásicos Real España-Olimpia y Motagua-Marathón, respectivamente, uno de los temas picantes y que generó mucho debate en el programa de DIEZ por la pantalla de GO TV, los analistas no dudaron en expresar su sentir por los acontecimientos.



Al final del encuentro donde el Olimpia se impuso por la mínima diferencia ante Real España en el estadio Morazán, las barras de ambos equipos tuvieron un fuerte pleito ingresando hasta al terreno de juego.



"Por la culpa de los barristas es que la gente ya no está llegando a los estadios y en este momento lo están agudizando", Jorge Fermán productor y analista de DIEZ.

La barra del Marathón llegó al estadio Nacional para apoyar a su equipo.





Y agregó: "En el estadio Morazán los equipos dieron un espectáculo muy bueno, pero los señores barristas del Olimpia y Real España hicieron la de siempre, enfrentarse, provocar el caos y generar este tipo de acontecimientos. Se los pido, ya no vayan al estadio, son una peste, no todos, pero está gente está acabando con nuestra Liga".



Por su parte, el analista Gerson Vásquez también dio su punto de vista por lo sucedido en ambos estadios que generaron la incertidumbre para el resto de aficionados que se hicieron presentes.

Puedes leer: EN FOTOS: Así fue la balacera en las afueras del Nacional en el Motagua-Marathón



"Estamos hartos de que se hable de los árbitros, también estamos hartos que se hablen de este tipo de escenas, que lo único que hacen es ahuyentar la gente de los estadios, porque yo no iría a un estadio a poner en riesgo mi integridad física y la de mi familia", comentó Vásquez.



Antes de iniciar el partido del Motagua ante el Marathón, que finalizó con triunfo 5-1 sobre los azules, integrantes de las barras tuvieron un fuerte enfrentamiento previo al duelo.

La policía pudo controlar a cada barra después de un tiempo.





"Hay que poner ya sanciones fuertes, ya sea no dejar ingresar a las barras o detectar a los organizadores de estas revueltas que es más complicado, pero las barras un "stop" de momento", expresó Mario Vallecillo, presentador de DIEZ.



El ex jugador y analista de DIEZ TV Luis Guifarro también lanzó una fuerte crítica. "Se supone que es un requisito que no vaya la barra visitante y muchas veces se escudan que la policía es la que pide no llevarlos, pero al final los que les importa es la plata y no hayan como arreglar el problema", cerró.