Esteban Williams, el “uruguayo” que impone respeto en la Súper Liga Claro

Esteban Williams, conocido como el "uruguayo" en las ligas menores de Tegucigalpa, es un defensor bravo, aguerrido, corajudo y con unas condiciones naturales notables.



Es integrante del club Ciclón Azul en la categoría 11-12 que disputa la Súper Liga Claro 2019. Como miles de niños de nuestro país, lógicamente sueña con convertirse en un futbolista profesional, pero él sabe que el camino no es nada fácil.



Es por eso que el pequeño Esteban se prepara con mucho entusiasmo para cada día, acercarse más a cumplir sus metas, eso sí, sin dejar a un lado lo más importante: su preparación académica.





Pelito largo, liso y con pinta de jugador sudamericano, a Esteban lo bautizó como el "uruguayo", el reconocido entrenador Santos el "Cocodrilo" González, quien con su clásica voz ronca, lo comenzó a llamar de esa manera.



“El profesor “Coco” González fue quien le puse así, por su estilo de juego como defensor”, cuenta su padre, Rafael Williams.



Además de ser un talentoso futbolista y que proyecta un buen futuro, Esteban cursa su sexto grado en la escuela Jean Piaget de la capital y lo también destaca por su brillantez como alumno.



“Primero son los estudios, luego el deporte, aunque van a la par”, comienza diciendo el pequeño defensor.



“Vengo de clases, como algo ligero, voy a entrenar, y de ahí cuando regreso, llego a la casa, ceno y después hago las tareas”, describe Esteban sobre su rutina diaria llevando al mismo tiempo los estudios y el fútbol.





Su padre, Rafael Williams, dice que ser un buen estudiante es algo ha logrado gracias a mucho esfuerzo y porque ellos le han tratado de inculcar la importancia de saber llevar los académico con lo deportivo.



“Esteban es un niño bien aplicado en su escuela, esa ha sido una de las prioridades que le hemos inculcado, siempre ha estado en cuadro de honor, eso es lo que más satisface porque a la par del deporte lleva lo académico”, dice su padre.



Por otro lado, su madre, Elisa Hernández, es otro pilar importante para el inicio de la carrera del “uruguayo”. “Nunca me he perdido ningún entrenamiento, soy el medio de transporte de mi hijo, a ambos los he motivado a que no dejen inconcluso lo que comienzan, si él ya comenzó en este deporte que trabaje para llegar hasta donde Dios quiera”, expresa muy orgullosa.





Esteban ha jugado en varios clubes a su corta edad (11 años). Antes del Ciclón Azul, su equipo fue Conapid, donde logró ser campeón en las categorías Sub 8 y Sub 10.



Desde el 2016 viste la camiseta azul del Ciclón y ahí también sumó un título en Sub 10, además ganó la Súper Liga Claro del 2018 en la zona centro y un campeonato regional.



Esteban sueña en grande, se está preparando para mejorar cada día como futbolista, pero lo más importante, para convertirse en un gran profesional.