Héctor Vargas: "Estamos como el "Señor Barriga", viviendo de la renta"

El argentino Héctor Vargas, hizo una apología y tomó con humor el mal momento que está pasando el Marathón con la mala racha en esta segunda vuelta y comparó lo que pasan con la vida del "Señor Barriga", personaje del Chavo del Ocho que vivía de la renta.

Vargas dice eso porque en la primera vuelta hicieron un buen colchón de puntos que a pesar de no ganar en este cierre del torneo, nadie los ha podido bajar del segundo puesto y ahora pueden rematar en estas dos fechas el pase directo a semifinales.

Ver: ASÍ MARCHA MARATHÓN EN LA TABLA DEL CLAUSURA

Vargas aceptó que mira a este equipo para campeón, señala con nombres los jugadores que andan buen nivel y los que han bajado. Espera que ante Honduras Progreso terminen esa mala racha y así volver a ser protagonista.

Análisis tras la derrota sufrida en Tegucigalpa: "Tranquilo porque si de 15 puntos disputados solo sacar uno y seguir en segundo lugar parece que estuviera diciendo una broma. Ganando el miércoles nos mantenemos allí porque son dos partidos definitivos para la UPN que le toca a Real España, Juticalpa al Motagua que son difíciles, nosotros ganando terminamos entre los dos primeros. Hemos hecho tan bien las cosas en la primera renta que estamos como el "Señor Barriga", viviendo de la renta, el del Chavo del Ocho. Ahora tenemos que empezar las cosas de la mejor manera, ganando el miércoles podemos hacer mejor el análisis de los partidos.

Leer: OBLIGAN AL REAL ESPAÑA A JUGAR A PUERTA CERRADA

Así mira la caída que tuvo el equipo: "Hemos cometido errores puntuales, no me gusta cometerlos, porque errores puntuales en semifinales nos han costado que nos eliminen del campeonato. Lo importante es corregirlo. Hablando de Marathón antes de llegar se clasificaba de cuarto, quinto, sexto y ahora estuvimos clasificados dentro de los seis cinco fechas antes, ahora somos diferentes, con jugadores que en otros clubes no han tenido ese nivel. Me sorprende el nivel del "Chino" Discua, Solani está bárbaro... Arboleda no me gustó el partido ante Motagua, otros iguales que tenemos que mejorar para competir.

Jugadores señalados de bajo nivel: "Si fuera mago te lo contesto pero todavía no hemos jugado. Pero son los que nos respaldan a nivel de resultados. En el fútbol lo importante son los números que tengo 32 puntos de promedio con los mismos jugadores; algunos se han ido, han venido otros importantes. Estamos dentro de los clasificados y tenemos que mejorar sí, pero sabemos que los rivales están jugando de una manera que debemos de tratar de no enfrentarlos de esa manera. Esperemos llegar a semifinales y jugar partidos de 180 minutos que me encantan.

Jugadores de jerarquía: "Marathón es un equipo de rachas, ganamos seis partidos consecutivos en el partido que fuimos campeones, después tuvimos solo cuatro ganados, luego cuando vino Olimpia acá en el primer tiempo perdíamos 2-0 y prácticamente con un pie afuera, pero son rachas. Si ganamos mañana el equipo se acomoda de vuelta y va a llegar a la final, lo estoy viendo con varias cosas positivas que no las quiero decir. Yo veo a este equipo campeón.