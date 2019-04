Mario Beata: "Desde el principio del torneo nos atacaron y lo pueden seguir haciendo"

El Olimpia quiere cerrar de la mejor manera los dos partidos que le restan para concluir las dos vueltas del torneo Clausura, donde son lideres.

Leer más: Allan Banegas le responde a Emil Martínez: "Cada quién tiene su opinión"

"Vamos paso a paso, primero lo de mañana, así como hemos hecho en todo el torneo. Si se logran conseguir los 42 puntos, que bien, pero lo primero es ir partido a partido. El juego de mañana tiene una característica especial, para la continuidad de los jugadores y tiene la importancia de nosotros", comentó.

Ante la pregunta que si el conjunto merengue jugará con el cuadro titular o alternativo.

"No vamos con equipo alterno, esto no ha terminado, no se ha conseguido el objetivo verdadero de nosotros, no hay que trastocar nada. Si no hay ausencias por lesiones, todos los demás están actos, al menos que el profe quiera hacer un cambio, pero todo está dentro de lo normal".

Beata tiene su propio concepto de lo que representa el Real de Minas. "Siempre es complicado y más por la posición en la que están no quiere decir que la forma de jugar de ellos sea menor. Siempre son rivales de cuidado y la vez que los enfrentamos fue igual, un partido duro. No fue fácil ganarlo y más con el cierre que iba ser así de complicado".

Pero al ser consultado por las criticas que se le hacen al Olimpia ante el posible uso de equipo alterno para este duelo ante el Real de Minas. "Que sigan especulando, que a nosotros nos interesa muy poco lo que digan de afuera. El inicio del torneo fue así y no va cambiar nada. Nosotros vamos a realizar lo que hemos estado haciendo desde el inicio del torneo. Desde el principio del torneo nos atacaron y lo pueden seguir haciendo. Creo que las pruebas están ahí en la tabla de posiciones".

Y agregó. "El objetivo de nosotros no hay porque cambiar nada, si estamos en el camino correcto, lógicamente tratando de cambiar, no ser conformista y minimizar los errores sin confiarnos. Todos los partidos son importantes".

Lo que si está claro es que en la casa blanca les darán feriado a los jugadores en esta semana santa. "Jugamos mañana, se entrena el jueves en la mañana y se da libre hasta el lunes si no hay otro cambio de último momento". explicó.

En lo que corresponde a la confusión del horario para el partido de mañana. "Aclárele a la gente que nosotros recibimos una notificación de parte de la Liga Nacional, que el partido el mañana a las 6:00 pm", finalizó.

https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/1276594-498/allan-banegas-marathon-responde-critica-emil-martinez-torneo-clausura-liga-nacional-honduras