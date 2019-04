Mario Beata: "Al final de cuenta pudimos haber perdido el partido"

El Olimpia comenzó ganando el partido ante el Real de Minas, pero estos al final igualaron el duelo 1-1. El asistente técnico del Olimpia, Mario Beata, aseguró que los suyos dejaron de hacer lo que venían haciendo.

"Dejamos de hacer nuestro acostumbrado juego, las asociaciones, el ritmo no lo mantuvimos y el resultado del 1-1 pareciera que no fuera buen resultado, pero nosotros estamos conformes si le analizamos todo el cansancio de los partidos, era normal que los jugadores tuvieran un rendimiento menor a los partidos anteriores" , indicó.

Al final del partido algunos aficionados gritaron vendidos al Olimpia por no ganar el juego.

"¿Después de campaña del Olimpia en la segunda vuelta, ¿quién es mejor segundo equipo?. ¿Entonces, qué extraño tiene que se haya empatado 1-1?, no tiene nada de extraño. Los dos mejores equipos de la segunda vuelta estábamos jugando aquí. Después de eso, el que quiera decir lo que quiera".

Ante los comentarios de las personas, Mario Beata dijo. "Da pena. Yo no entiendo como es que llegan los comentarios de las personas hasta acá. Quién los puede analizar para después hacer una pregunta. Se juega la dignidad de un club que es lo que ha hecho en todo el campeonato y ponerlo en duda en un partido no. Pero cada persona tiene derecho de pensar, no nos afecta, ya sabemos en qué país vivimos".

En cuanto al accionar del partido. "Igual propusimos el partido, pudimos haber hecho más goles en el primer tiempo, no los hicimos y al final de cuenta pudimos haber perdido el partido, por eso el empate es lo más justo".

Beata fue claro que no salen satisfechos con lo mostrado está noche. "No nos conformamos, creemos que el punto está bien por lo que mostramos en la cancha. Nosotros dejamos de hacer lo que veníamos haciendo en los partidos anteriores. ¿por qué los dejamos de hacer? Por el cansancio y todos los factores que tiene el partido".

Y además aseguró. "Nosotros íbamos por los tres puntos, no había porque cambiar el equipo. Si iban haber rotaciones era por situaciones difíciles, pero el equipo estaba bien, los jugadores estaban con deseos de jugar, pero enfrentamos a un equipo que ha hecho una muy buena segunda vuelta".