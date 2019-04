Día y hora del primer partido de la liguilla en la Liga de Ascenso de Honduras

Comienza la fiesta grande en la Liga de Ascenso en Honduras, Brasilia y Olancho FC confirmaron cuando será el partido de ida, ambos equipos se miden el miércoles 24 de abril a las 7:00 de la noche en el estadio Filiberto Fernández de Río Lindo, Cortés.

Leer más: París FC, el equipo que salvó la categoría y está en la liguilla en la Liga de Ascenso de Honduras

La vuelta está prevista para el sábado 27 de este mes en El Birichiche de Tegucigalpa, aunque se podría cambiar de sede.

Los dirigidos por Ramón Romero quieren hacer historia tras cuatro años en la división de plata por primera vez llegan a esta fase clasificando en el tercer lugar del grupo C.

Mientras los "Potros" llegan con la obligación de sacar un resultado positivo que les ayude estar tranquilos para la vuelta. Se clasificaron tras conquistar el segundo puesto en la agrupación D.

Otros partidos.

Boca Juniors vs Deportes Savio

San Juan vs Victoria

París FC vs C.D. Broncos

Olancho FC vs Brasilia