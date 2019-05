Marcelo sobre su futuro: "El Real Madrid es mi casa y quien me conoce lo sabe"

Real Madrid venció al Athletic de Bilbao (2-0) por la jornada 33 de La Liga en el estadio Santiago Bernabéu con un partidazo de Karim Benzema que hizo los tres goles del encuentro.

Tras el pitazo final, Marcelo Vieira, dio la cara para hablar del triunfo de los merengues. El lateral izquierdo habló de muchos temas incluido su futuro.



El hattrick de Benzema: "Todos sabemos la calidad de Benzema metiendo goles o no. Es uno de los líderes de este equipo".



En cuanto a la situación actual del club donde ya no se juega nada mencionó: "No jugándonos nada es complicado pero hemos sacado la cara. Creo que hemos estado bien".



Y agregó: "¿Ganas de que acabe la temporada? Tenemos que sudar la camiseta y dejarla en lo más alto. Está siendo una temporada muy jod*** pero tenemos que sacar todo por el escudo".



El brasileño fue muy tajante al responder sobre su futuro y una posible salida del Real Madrid: "Sobran las cosas que se dicen fuera. El Real Madrid es mi casa y quien me conoce lo sabe de verdad".



Y continuó: "¿Seguir en el Madrid? Todos saben la felicidad que tengo y que demuestro todos los días entrenando, jugando y vistiendo esta camiseta".



En la siguiente jornada el Real Madrid visita a Getafe en el estadio Coliseum Alfonso Pérez el próximo jueves a la 1:30 P.M hora de Honduras.