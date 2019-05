Teófimo López aclara la polémica con la bandera de Honduras

Teófimo López volvió a ganar por nocaut, esta vez fue contra el finlandés Edis Tatli en el quinto asalto en velada que se realizó en el Madison Square Garden.

¡Lluvia de puños! Las imágenes que dejó el nocaut de Teófimo López a Edis Tatli

Pero al final del combate sucedió algo que al pueblo hondureño no le gustó, el papá de Teófimo se acercó, mostró la bandera y él lo apartó cuando estaba siendo entrevistado por la cadena con los derechos.

Debido a este hecho, López habló y aclaró lo que realmente sucedió, dejando en claro que no fue lo que muchos piensan.

“No es cierto que he rechazado la bandera, a Honduras yo la amo con todo mi corazón, las personas siempre están buscando algo negativo en todo, me causó sorpresa y tristeza el enterarme de lo que estaba ocurriendo”, comenzó diciendo Teo luego del gane.

Y siguió. “Al terminar la pelea, mi papá y toda la gente de mi esquina ingreso al cuadrilátero, noté que (su padre) estaba emocionado con el nocaut, cuando se acercó, lo rechacé tratando de calmarlo, en ese momento es que surge el mal entendido, el que conoce a mi papá, puede hablar de su comportamiento cada vez que gano”, cerró.

Teófimo ganó su pelea 13 a sus 21 años, 11 de ellas por nocaut, sigue invicto y ahora esperará conocer su próximo rival al que se medirá en julio de este año.