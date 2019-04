Wilmer Cruz sobre el Honduras: "Es la final, vamos a jugar la final en El Progreso"

Follow @fredyro19

Wilmer Cruz salió muy golpeado tras perder 2-3 con Motagua y ver comprometida la permanencia de su Juticalpa FC en Liga Nacional.

"Me parece que me tardó mucho en el cambio de Hilder Colón, ni modo, pretendía meter el 3-1, me empatan el juego y no nos pudimos levantar", analizó en relación a lo ocurrido en el engramado del Juan Ramón Brevé Vargas ante el Ciclón.

El "Súper Man" acepta que "enfrente tenemos un gran equipo, tienen variantes y meten por fuera buenos centradores", haciendo alusión a la principal carta ofensivas de los capitalinos.

Considera que su onceno no se cayó en el complemento: "Nos superaron que es totalmente diferente, nos superó Motagua en el juego aéreo, lo trabajamos en la semana e igual les dio resultados", lamentó.

Sobre el duelo con su ex equipo, Honduras Progreso, el estratega manifestó que "es la final, vamos a jugar la final a El Progreso".

Juticalpa está empatado en 30 unidades con el Honduras y a uno de Vida y Real de Minas, quienes llegan con mejores posibilidades de salvar la categoría el próximo sábado a partir de las 3:00 pm.