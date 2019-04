Javier Portillo: “Estamos sufriendo pero vamos a terminar bien, esto no está escrito”

Javier Portillo, defensa del Vida hizo sus valoraciones tras el empate 1-1 ante Platense por la jornada 17 del Clausura de la Liga Nacional.

“La vedad teníamos que ganar para estar salvados, lo bueno que no perdimos y seguimos en la pelea, podemos ir hacer un gran partido ante Motagua, esto no está escrito todavía”

Y continuó: “En el primer tiempo tuvimos para ganar pero no concretamos, no podemos sufrir de esa manera, lo más imponente que no se pierde, hay equipos que que tenemos ventaja de un punto, todavía hay esperanza”

“Pulgarcito” agregó que nadie está salvado del descenso como muchos dan por favorito a quedarse al Real de Minas.

“Al Real de Minas lo han dado como salvados y mientras no tenga los puntos no se puede decir nada, nosotros vamos hacer un gran partido ante Motagua, nos vamos a morir porque este equipo no se va”

Además pide a la gente de La Ceiba a que apoye al equipo y lo compara como un enfermo agonizando.

“Le pido a la gente del Vida que sigan apoyando, este equipo se merece mejores cosas, esto es como cuando hay un enfermo que usted lo lleva cuando está agonizando al hospital, la verdad que esto no es así, estamos sufriendo pero vamos a terminar bien”